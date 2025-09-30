onedio
Kerem Bürsin'in Vurulma Sahnelerini Tiye Aldıktan Sonra Çarpıntı Dizisinde Aynı Senaryoyu Yaşaması

Kerem Bürsin’in Vurulma Sahnelerini Tiye Aldıktan Sonra Çarpıntı Dizisinde Aynı Senaryoyu Yaşaması

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.09.2025 - 11:28

Son zamanlarda hem dijital hem de televizyon işleriyle adını sıkça duyduğumuz Kerem Bürsin'in içerik üreticisi Berk Keklik ile çektiği video yeniden viral oldu. Biliyorsunuz ki dizi sinema sektöründe oturmuş bazı sahneler var. Onlardan biri de vurulma sahneleri. "Kim vuruldu?" diye düşündüren o sahneleri içerik üreticisi Berk Keklik ile tiye alarak parodileştirmişlerdi.  Ancak çok zaman geçmeden güldüğü başına geldi… Çarpıntı dizisinde de aynı sahneler çekildi. Gelin birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Önce parodiye bakalım

Ve Çarpıntı dizisinden aynı sahneler

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
