Kerem Bürsin’in Vurulma Sahnelerini Tiye Aldıktan Sonra Çarpıntı Dizisinde Aynı Senaryoyu Yaşaması
Son zamanlarda hem dijital hem de televizyon işleriyle adını sıkça duyduğumuz Kerem Bürsin’in içerik üreticisi Berk Keklik ile çektiği video yeniden viral oldu. Biliyorsunuz ki dizi sinema sektöründe oturmuş bazı sahneler var. Onlardan biri de vurulma sahneleri. “Kim vuruldu?” diye düşündüren o sahneleri içerik üreticisi Berk Keklik ile tiye alarak parodileştirmişlerdi. Ancak çok zaman geçmeden güldüğü başına geldi… Çarpıntı dizisinde de aynı sahneler çekildi. Gelin birlikte izleyelim!
Önce parodiye bakalım 👇
Ve Çarpıntı dizisinden aynı sahneler 👇
