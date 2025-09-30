onedio
Uzak Şehir'de Boran Yaşayacak mı Sorusu Yeni Rekor Getirdi mi? 29 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Uzak Şehir'de Boran Yaşayacak mı Sorusu Yeni Rekor Getirdi mi? 29 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Merve Ersoy - TV Editörü

30.09.2025 - 11:01

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.09.2025 - 11:01

Uzak Şehir ikinci sezonuyla da rekora çok yakın görünüyor. Boran'ın hayatta olduğunu öğrenen izleyici, duruma öfkelense de ekran başındaki yerini almış görünüyor. 29 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarına yine Uzak Şehir damga vurdu. Cennetin Çocukları ise düşüşe geçmesine rağmen üçüncü sıradaki yerini korudu.

Uzak Şehir'de tam Alya ve Cihan aşkı başlamışken Boran'ın hayatta olduğu ortaya çıktı.

Uzak Şehir'de tam Alya ve Cihan aşkı başlamışken Boran'ın hayatta olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta Cihan'ın Boran'ı Mardin'e getirmesiyle bu hafta dizide neler yaşanacağı merak ediliyordu. Boran yaşıyor mu, yaşayacak mı diye düşünürken bölümün finalinde Alya da gerçekleri öğrendi. İzleyici öfkelense de neler yaşanacağı konusundaki merakı baskın geldi ve bu durum reytinglere yansıdı?

29 Eylül Reyting Sonuçları Ne Oldu?

29 Eylül Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Uzak Şehir reytinglerde yeni bir rekoru zorladı.

TOTAL'de 14.61, AB'de 11.68, ABC1'de ise 14.10 reyting alarak zirvede yer aldı.

Dizinin özet bölümü ise tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı.

TRT 1 ekranlarının iddialı yapımı Cennetin Çocukları TOTAL'de 4.41, AB'de 3.74, ABC1'de ise 4.81 reyting alarak tüm kategorilerde üçüncü olmayı başardı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
