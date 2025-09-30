Öyle Bir Geçer Zaman ki, Yaprak Dökümü, Adını Feriha Koydum: Günümüzde Yaşasalardı Bayılacakları Şeyler!

Gün geçmiyor ki TikTok’ta yeni bir akım çıkmasın… Son yılların popüler platformu TikTok bazen yaratıcı içeriklere ev sahipliği yapıyor. Şimdilerde meşhur olan bir akım ise özellikle diziseverlerin ilgisini çekiyor. Akım adeta geçmişle günümüz arasında bağ kuran bir içerik türü. Dizi karakterlerinin günümüzde yaşasalardı en çok sevecekleri şeyler sıralanıyor. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adını Feriha Koydum ve Yaprak Dökümü dizileri de akımda en çok ilgi görenlerden oldu. Gelin detaylara geçelim!