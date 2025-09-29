Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti Dizileri Korkutuyor: Üç Dizi Birden Rekabetten Kaçıp En Boş Günü Seçti!
Pazartesi günleri yayınlanan Uzak Şehir ve cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin reyting konusundaki yüksek başarısı sebebiyle yeni sezonda yayına başlayacak diziler bu günler hakkında çekimser davranıyor. Pazartesi ve cuma günlerinde yer almak istemeyen diziler, salı günündeki yoğunluğu da göze almak istemiyor. Bu sebeple Ben Leman'ın yayın günü önce pazartesi, sonra cuma gününe alındı. Ardından dizi için cumartesi gününe karar verildi. Güller ve Günahlar dizisi için de salı gününden vazgeçildi. O ve Aynadaki yabancı dizileri de cumartesi günleri yayınlanacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon ekranlarında Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti etkisi sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ben Leman'ın pazartesi günü olan yayını önce cumaya, sonra cumartesiye alındı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın