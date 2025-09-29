onedio
Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti Dizileri Korkutuyor: Üç Dizi Birden Rekabetten Kaçıp En Boş Günü Seçti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2025 - 23:41

Pazartesi günleri yayınlanan Uzak Şehir ve cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin reyting konusundaki yüksek başarısı sebebiyle yeni sezonda yayına başlayacak diziler bu günler hakkında çekimser davranıyor. Pazartesi ve cuma günlerinde yer almak istemeyen diziler, salı günündeki yoğunluğu da göze almak istemiyor. Bu sebeple Ben Leman'ın yayın günü önce pazartesi, sonra cuma gününe alındı. Ardından dizi için cumartesi gününe karar verildi. Güller ve Günahlar dizisi için de salı gününden vazgeçildi. O ve Aynadaki yabancı dizileri de cumartesi günleri yayınlanacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Televizyon ekranlarında Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti etkisi sürüyor.

Ekran macerasına yeni başlayacak diziler bu güçlü yapımlar karşısında yer almak istemiyor. Bu sebeple diziler pazartesi ve cuma günleri yayınlanma konusunda büyük endişe duyup yayın günlerini değiştirdiler.

Ben Leman'ın pazartesi günü olan yayını önce cumaya, sonra cumartesiye alındı.

Benzer şekilde Güller ve Günahlar dizisinin de salı günü yayınlanması kararlaştırılmıştı. Ancak dizi, salı günü yayınlanan 5 diziye rakip olmaktan vazgeçti ve cumartesi olarak güncellendi. Atv ekranlarında yayınlanacak Aynadaki Yabancı'nın da yayın günü cumartesi oldu.

Ekranlardaki diziler açısından en boş gün olan cumartesi akşamları da böylece yoğunlaşmış oldu.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
