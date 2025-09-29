Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti Dizileri Korkutuyor: Üç Dizi Birden Rekabetten Kaçıp En Boş Günü Seçti!

Benzer şekilde Güller ve Günahlar dizisinin de salı günü yayınlanması kararlaştırılmıştı. Ancak dizi, salı günü yayınlanan 5 diziye rakip olmaktan vazgeçti ve cumartesi olarak güncellendi. Atv ekranlarında yayınlanacak Aynadaki Yabancı'nın da yayın günü cumartesi oldu.

Ekranlardaki diziler açısından en boş gün olan cumartesi akşamları da böylece yoğunlaşmış oldu.