Eski Dizilerde Oyuncuların Doğal Giydirildiğini Söyleyen Kullanıcı Dizi Tartışmasının Fitilini Ateşledi!

Televizyon ekranlarında onlarca dizi yer alırken, oyuncuların dizilerde pek de doğal giydirilmemesi göz ardı edilemeyecek bir gerçek. Pek çok dizide oyuncular mekana pek uygun giydirilmiyor. Evde şık kıyafetler, topuklu ayakkabılar ya da fakir aile teması olmasına rağmen bir kıyafetin bir daha kullanılmaması izleyicinin de dikkatinden kaçmıyor elbette. Bir X kullanıcısı, Hülya Avşar'ın başrolünde oynadığı Kadın İsterse dizisiyle eski dizilerde oyuncuların ne kadar doğal giydirildiğini ancak şimdikilerin buna özen göstermediğini belirterek eski-yeni dizi tartışmasının fitilini ateşledi.