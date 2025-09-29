onedio
Eski Dizilerde Oyuncuların Doğal Giydirildiğini Söyleyen Kullanıcı Dizi Tartışmasının Fitilini Ateşledi!

Eski Dizilerde Oyuncuların Doğal Giydirildiğini Söyleyen Kullanıcı Dizi Tartışmasının Fitilini Ateşledi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2025 - 17:39

Televizyon ekranlarında onlarca dizi yer alırken, oyuncuların dizilerde pek de doğal giydirilmemesi göz ardı edilemeyecek bir gerçek. Pek çok dizide oyuncular mekana pek uygun giydirilmiyor. Evde şık kıyafetler, topuklu ayakkabılar ya da fakir aile teması olmasına rağmen bir kıyafetin bir daha kullanılmaması izleyicinin de dikkatinden kaçmıyor elbette. Bir X kullanıcısı, Hülya Avşar'ın başrolünde oynadığı Kadın İsterse dizisiyle eski dizilerde oyuncuların ne kadar doğal giydirildiğini ancak şimdikilerin buna özen göstermediğini belirterek eski-yeni dizi tartışmasının fitilini ateşledi.

Yeni dizilerde oyuncuların gereğinden fazla şık giydirildiğini siz de fark etmişsinizdir.

Zengin-fakir temasına dikkat edilmeden, oyuncular çoğunlukla şık giydiriliyor ve kıyafetler de tekrar kullanılmıyor. Evin içinde yüksek topuklu ayakkabılarla ya da takım elbiselerle gezen karakterler izleyicinin de dikkatinden kaçmıyor elbette.

X'te @uzaylimiki kullanıcı adına sahip bir kullanıcı, eski dizilerde durumun böyle olmadığını dile getirdi.

Eskiye özlem duyan ve bu durumu fark eden yüzlerce X kullanıcısı da ona destek verdi. Yeni dizilerle eski dizilerin karşılaştırılması X gündemini ayağa kaldırdı.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
