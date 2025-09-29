Ben Leman Dizisi Yayın Günü Konusunda Rakiplerden Dolayı Kararsızdı: Nihayet Netleşti!
NOW’ın yeni sezon için duyurduğu dizilerden olan Ben Leman, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Burçin Terzioğlu’nun başrolündeki dizi için yayın günü bir türlü netleşmemişti. Beklenen haber nihayet geldi. Pazartesi mi cuma mı derken bambaşka bir seçim yapıldı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burçin Terzioğlu’nu uzun süre sonra ekrana döndüren proje yakında yayınlanmaya başlayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin cumartesi akşamları yayınlanmasına karar verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın