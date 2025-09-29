onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ben Leman Dizisi Yayın Günü Konusunda Rakiplerden Dolayı Kararsızdı: Nihayet Netleşti!

Ben Leman Dizisi Yayın Günü Konusunda Rakiplerden Dolayı Kararsızdı: Nihayet Netleşti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.09.2025 - 15:20

NOW’ın yeni sezon için duyurduğu dizilerden olan Ben Leman, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Burçin Terzioğlu’nun başrolündeki dizi için yayın günü bir türlü netleşmemişti. Beklenen haber nihayet geldi. Pazartesi mi cuma mı derken bambaşka bir seçim yapıldı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burçin Terzioğlu’nu uzun süre sonra ekrana döndüren proje yakında yayınlanmaya başlayacak.

Burçin Terzioğlu’nu uzun süre sonra ekrana döndüren proje yakında yayınlanmaya başlayacak.

Pazartesi bildiğiniz üzere Uzak Şehir, Cuma ise Kızılcık Şerbeti var. Hal böyle olunca dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştu. Pazartesi ve cuma ihtimalleri diziyi bekleyenleri üzmüştü ancak iki ihtimal de sonlandı.

Dizinin cumartesi akşamları yayınlanmasına karar verildi.

Dizinin cumartesi akşamları yayınlanmasına karar verildi.

Tam yayın tarihi ise 4 Ekim Cumartesi oldu. Diziseverler gün değişikliğiyle birlikte rahata erdi. Siz de izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın