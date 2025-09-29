Bahar’ın Yeni Fragmanından Aziz Uras’ın Aldatma Sahnesi Karşısında İzleyiciler Sinir Küpü Oldu!
Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bahar dizisi yine heyecanı yükseltmeyi başardı. Ancak bu sefer tepkiler de eksik olmadı. Aziz Uras ve Seren çiftinin ilişkisi kötü giderken bir de Maral karakteri başlarına bela olmuştu. Aziz Uras’ın Maral’ın ilgisi karşısında ne yapacağı merak konusuyken maalesef kötü haber geldi! Yeni bölüm fragmanındaki aldatma sahnesiyle birlikte izleyiciler çılgına döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X kullanıcıları, fragmanı izleyince Aziz Uras’ı yerden yere vurmadan edemedi. 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın