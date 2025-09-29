onedio
Bahar’ın Yeni Fragmanından Aziz Uras’ın Aldatma Sahnesi Karşısında İzleyiciler Sinir Küpü Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.09.2025 - 12:00

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bahar dizisi yine heyecanı yükseltmeyi başardı. Ancak bu sefer tepkiler de eksik olmadı. Aziz Uras ve Seren çiftinin ilişkisi kötü giderken bir de Maral karakteri başlarına bela olmuştu. Aziz Uras’ın Maral’ın ilgisi karşısında ne yapacağı merak konusuyken maalesef kötü haber geldi! Yeni bölüm fragmanındaki aldatma sahnesiyle birlikte izleyiciler çılgına döndü.

İşte o fragman 👇

X kullanıcıları, fragmanı izleyince Aziz Uras’ı yerden yere vurmadan edemedi. 👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

