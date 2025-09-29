Yok Böyle Benzerlik: Aybüke Pusat’ın Japon Prensesi Olduğu Görüntülere Beğeni Yağdı!
Son dönemlerin popüler oyuncusu Aybüke Pusat, Instagram paylaşımıyla adeta kalpleri eritti. Şimdilerde NOW’da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde başrole hayat veren Pusat, paylaşımıyla da ilgilerin odağında olmayı başardı. Kendisi makyajı ve kostümüyle ‘Japon Prensesi’ olmuştu. Gelin birlikte görelim!
Çekik gözleri dikkat çekse de bu kadar benzeyeceğini hiç düşünmemiştik!
Kısa sürede gündem olan pozları tüm sosyal mecralarda paylaşıldı.
İşte bir de video 👇
