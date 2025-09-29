onedio
Yok Böyle Benzerlik: Aybüke Pusat’ın Japon Prensesi Olduğu Görüntülere Beğeni Yağdı!

Yok Böyle Benzerlik: Aybüke Pusat'ın Japon Prensesi Olduğu Görüntülere Beğeni Yağdı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.09.2025 - 11:18

Son dönemlerin popüler oyuncusu Aybüke Pusat, Instagram paylaşımıyla adeta kalpleri eritti. Şimdilerde NOW’da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde başrole hayat veren Pusat, paylaşımıyla da ilgilerin odağında olmayı başardı. Kendisi makyajı ve kostümüyle ‘Japon Prensesi’ olmuştu. Gelin birlikte görelim!

Çekik gözleri dikkat çekse de bu kadar benzeyeceğini hiç düşünmemiştik!

Güzel oyuncumuz Japonlardan farksız olmuştu. Saçı, makyajı, kostümü, her detayıyla tam puan aldı. Halef dizisinin çekimleri için Şanlıurfa’da olan oyuncumuz paylaşıma da “Japon Prensesi Şanlıurfamızda” notunu düştü.

Kısa sürede gündem olan pozları tüm sosyal mecralarda paylaşıldı.

Hayranların ilgisi ve Halef’in de etkisiyle görüntüler on binlerce beğeni aldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte bir de video 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
