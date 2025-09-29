Şarkıcı Güllü’nün Ölümündeki Sır Perdesi Aralanmıyor! Emrullah Erdinç: “Güllü Kızının Odasında Ne Gördü?”

Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen seslerinden Güllü’nün ölümünün üzerindeki sır perdesi bir türlü kalkmıyor. Evin içindeki güvenlik kamerasındaki görüntülerde tuvaletten çıktığı görülen Güllü, arkadaki odaya gittikten sonra bazı konuşma sesleri geliyor, sonrasında da ünlü şarkıcı camdan düşüyor.

Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, CNN Türk’teki yayında “Burada bizim en çok kafamızı karıştıran, yani şüpheli diye adlandırabileceğimiz kısmı Güllü'nün beyanı. Lavabodan çıktıktan sonra 'Herkes tamam mı?' diyor. Bunun mantıklı bir açıklaması var” demişti.

Bugün bir açıklama da gazeteci Emrullah Erdinç’ten geldi. Gazeteci, Ekol TV’deki yayında yaptığı açıklamada “Güllü’nün kızının odasına girdikten sonra bir şeye tepki verdiği, ardından sürgülü cam bölgeye yöneldiği görülüyor. Ayrıca görüntülerin kaynağı da merak konusu oldu. İki dakikalık bir bölümün kesilmiş olması soru işaretlerini artırdı' diyerek ünlü şarkıcının odaya girince bir şey görmüş olabileceğini söyledi.