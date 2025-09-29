onedio
Şarkıcı Güllü'nün Ölümündeki Sır Perdesi Aralanmıyor! Emrullah Erdinç: "Güllü Kızının Odasında Ne Gördü?"

Şarkıcı Güllü’nün Ölümündeki Sır Perdesi Aralanmıyor! Emrullah Erdinç: “Güllü Kızının Odasında Ne Gördü?”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2025 - 11:01

Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen seslerinden Güllü’nün ölümünün üzerindeki sır perdesi bir türlü kalkmıyor. Evin içindeki güvenlik kamerasındaki görüntülerde tuvaletten çıktığı görülen Güllü, arkadaki odaya gittikten sonra bazı konuşma sesleri geliyor, sonrasında da ünlü şarkıcı camdan düşüyor. 

Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, CNN Türk’teki yayında “Burada bizim en çok kafamızı karıştıran, yani şüpheli diye adlandırabileceğimiz kısmı Güllü'nün beyanı. Lavabodan çıktıktan sonra 'Herkes tamam mı?' diyor. Bunun mantıklı bir açıklaması var” demişti. 

Bugün bir açıklama da gazeteci Emrullah Erdinç’ten geldi. Gazeteci, Ekol TV’deki yayında yaptığı açıklamada “Güllü’nün kızının odasına girdikten sonra bir şeye tepki verdiği, ardından sürgülü cam bölgeye yöneldiği görülüyor. Ayrıca görüntülerin kaynağı da merak konusu oldu. İki dakikalık bir bölümün kesilmiş olması soru işaretlerini artırdı' diyerek ünlü şarkıcının odaya girince bir şey görmüş olabileceğini söyledi.

Arabesk müziğin sevilen sesi ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü, özellikle ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinin ardından "şüpheli" olarak değerlendirilirken, olayın ardından akıllarda birçok soru işareti kaldı.

Arabesk müziğin sevilen sesi ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümü, özellikle ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinin ardından “şüpheli” olarak değerlendirilirken, olayın ardından akıllarda birçok soru işareti kaldı.

Güllü’nün camdan düşerek hayatını kaybetmesi sonrasında akıllarda kalan soru işaretleri her gün yeni bir detayı ortaya çıkarıyor. Özellikle camdan düşmeden önceki anları gösteren görüntülerin ortaya çıkması sonrası “Güllü düştü mü, yoksa atıldı mı?” sorusunu gündeme getirdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Emrullah Erdinç, Nagehan Alçı ve Ferhat Murat'ın sunumuyla gerçekleşen Ekol TV ekranlarında yayınlanan Gün Başlarken programına konuk oldu.

Güllü'nün ölümünden önceki anları gösteren kamera kaydında 2 dakikalık bölüm silinmiş!

Güllü’nün ölümünden önceki anları gösteren kamera kaydında 2 dakikalık bölüm silinmiş!

Erdinç 'İlk bakışta ünlü sanatçı Güllü’nün yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi. Adli Tıp ve emniyetin ilk tespitleri de bu yönde. Ancak ortaya çıkan yeni kamera görüntüleri olayın seyrini değiştirdi. Görüntülerin kaynağı da merak konusu oldu. İki dakikalık bir bölümün kesilmiş olması soru işaretlerini artırdı. Normal koşullarda güvenlik kameralarından alınan kayıtlar kesintisiz olurken, burada kim ya da neden bu bölümü kestiği araştırılıyor' dedi.

Güllü’nün düşmeden önce lavabodan çıktığı, kızının odasına doğru yöneldiği görülüyor. Kızının odasına girdikten sonra bir şeye tepki verdiği, ardından sürgülü cam bölgeye yöneldiği görülüyor. Burada ne gördüğü hâlâ net değil. Görüntülerde sanatçının “Ne oluyor lan?” diyerek tepki gösterdiği an dikkat çekiyor. Bu ayrıntı, intihar ihtimalini zayıflatıyor. Kendi hayatına son vermek isteyen birinin böyle bir tepki göstermez.

Sanatçının düşmesi sonrası kızı ve arkadaşının panikle apartmandan aşağı inmesi, olayın doğal bir refleks olduğuna işaret ediyor. Buna karşın, kızının verdiği ifadelerle kamera kayıtları arasında uyumsuzluklar bulunuyor. Kızı, annesinin “roman havası oynarken” düştüğünü söylese de görüntüler böyle bir ruh halini yansıtmıyor”

İşte Emrullah Erdinç'in açıklamaları:

