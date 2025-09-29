Kaza mı İntihar mı Cinayet mi? Arabeskin Kraliçesi Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Devam Ediyor!
Geçtiğimiz günlerde Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümünün ardından intihar iddiaları ve cinayet şüpheleri tartışılmaya devam ediyor. Şarkıcı Güllü’nün ölümünün ardından olayın hemen öncesindeki ev içi güvenlik kamarası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu görüntüleri CNN Türk yayınında değerlendiren Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Güllü’nün ölümündeki şüpheli buldukları durumu anlattı ve değerlendirdi.
Arabesk müziğin duayen isimlerinden Güllü, geçtiğimiz gün Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybetti.
Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem’in o gece yaşananlar hakkındaki ifadesi:
Ancak ortaya çıkan ev içi güvenlik kamerası görüntüleri izleyen herkesin aklında bir soru işareti bırakıyor.
