Kaza mı İntihar mı Cinayet mi? Arabeskin Kraliçesi Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Devam Ediyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2025 - 08:06 Son Güncelleme: 29.09.2025 - 08:10

Geçtiğimiz günlerde Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümünün ardından intihar iddiaları ve cinayet şüpheleri tartışılmaya devam ediyor. Şarkıcı Güllü’nün ölümünün ardından olayın hemen öncesindeki ev içi güvenlik kamarası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu görüntüleri CNN Türk yayınında değerlendiren Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Güllü’nün ölümündeki şüpheli buldukları durumu anlattı ve değerlendirdi.

Arabesk müziğin duayen isimlerinden Güllü, geçtiğimiz gün Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybetti.

Güllü’nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesi sonrasında savcılık da soruşturma başlatmış yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: 

“26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül Tut isimli şahsın 6'ıncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır.”

Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem’in o gece yaşananlar hakkındaki ifadesi:

Olay sonrası ifadesi alınan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, 'Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü.' iddiasında bulundu. Ülkem,  annesi Güllü'yü kendisinin itmediğini ve bu durumun kesinlikle söz konusu olmadığını öne sürdü.

Ancak ortaya çıkan ev içi güvenlik kamerası görüntüleri izleyen herkesin aklında bir soru işareti bırakıyor.

Evdeki son görüntüler sosyal medyada konuşulurken CNN TÜRK'e konuk olan Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir açıklamalarıyla dikkat çekti. 

'Yüksekten düşme neticesinde bir ölüm vakasıyla karşı karşıyayız. Yüksekten düşmelerin tamamında bir şüpheli durum vardır' diyen Özdemir şunları söyledi: 'Orijinalinde duymadığımız seslerin, sanal medyada gündem olduğunu görüyoruz. 'Arka tarafta tokat sesi geldi', 'imdat dedi', 'aşağı attı' gibi söylemler var. Veya üçüncü bir erkek şahıstan bahsediliyor. İçerideki bu görüntülerin tamamını birleştirdiğiniz zaman kolluk olarak karşınıza bu eve giren çıkanla ilgili olarak tüm bilgiler gelir.'

CNN TÜRK'e konuk olan Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir görüntülere dair şu yorumu yaptı:

'Biz birbirimizi bir şekilde veya haberi olmadan arkadan müdahale etmeye kalksak, refleks olarak insanlar sağındaki solundaki eşyaları dağıtabilirler. Bakın şurada çok rahat dağılabilecek olan eşyalar var. Burada bizim en çok kafamızı karıştıran, yani şüpheli diye adlandırabileceğimiz kısmı Güllü'nün beyanı. Lavabodan çıktıktan sonra 'Herkes tamam mı?' diyor. Bunun mantıklı bir açıklaması var. Artık yatılacak vs. 'O ne?' deyip hamle yapıyor. Nereye hamle yapıyor? Tam da hayatını kaybetmiş olduğu odaya doğru hamle yapıyor.'

Güllü'nün camdan düştüğü sırada evin içindeki kameraya yansıyan görüntüler:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
