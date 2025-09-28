Ünlü Şarkıcı Güllü Nasıl Hayatını Kaybetti? Kızı Tuyan Ülkem’in İlk İfadesi Ortaya Çıktı
Arabesk müziğin en önemli isimlerinden olan Güllü, Yalova’da bulunan evininin camından düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün ölümü ile ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürerken, Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem’in poliste verdiği ilk ifadesi de ortaya çıktı. Tuyan Ülkem, “Annem roman havası oynarken camdan düştü. İtme kesinlikle yok” ifadelerini kullandı.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla "Güllü" olarak bilinen Gül Tut’un ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu.
Kızı Tuyan Ülkem’in ilk ifadesi ortaya çıktı.
He aynen tamam çok ikna olduk. İtmedim düştü dedin inandık. En ince detayına kadar araştırılmalı bu şaibeli ölüm. Kızın kendisi itmediği net ama iten biri va... Devamını Gör
incelemelere göre güllünün sırtı cama dönükmüş, sırt üstü düşmüş, bu yüzden tutunamamış, yoksa balkondan düşmek öyle kolay iş değil. yine de kızın bağırarak ... Devamını Gör
Oynarken düşmek 🤔🤨🙄🫤🙁
Alkollüymüş sanırım