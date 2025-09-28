onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlü Şarkıcı Güllü Nasıl Hayatını Kaybetti? Kızı Tuyan Ülkem’in İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Ünlü Şarkıcı Güllü Nasıl Hayatını Kaybetti? Kızı Tuyan Ülkem’in İlk İfadesi Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.09.2025 - 08:13

Arabesk müziğin en önemli isimlerinden olan Güllü, Yalova’da bulunan evininin camından düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün ölümü ile ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürerken, Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem’in poliste verdiği ilk ifadesi de ortaya çıktı. Tuyan Ülkem, “Annem roman havası oynarken camdan düştü. İtme kesinlikle yok” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla "Güllü" olarak bilinen Gül Tut’un ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla "Güllü" olarak bilinen Gül Tut’un ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Güllü’nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesi sonrasında savcılık da soruşturma başlatmıştı. 

Açıklamada, şöyle denildi:

'26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül Tut isimli şahsın 6'ıncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır.

Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır.'

Kızı Tuyan Ülkem’in ilk ifadesi ortaya çıktı.

Kızı Tuyan Ülkem’in ilk ifadesi ortaya çıktı.

Olay sonrası ifadesi alınan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, 'Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü.' iddiasında bulundu.

Ülkem,  annesi Güllü'yü kendisinin itmediğini ve bu durumun kesinlikle söz konusu olmadığını öne sürdü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mor En Sevdiğim Renktir

He aynen tamam çok ikna olduk. İtmedim düştü dedin inandık. En ince detayına kadar araştırılmalı bu şaibeli ölüm. Kızın kendisi itmediği net ama iten biri va... Devamını Gör

zyd

incelemelere göre güllünün sırtı cama dönükmüş, sırt üstü düşmüş, bu yüzden tutunamamış, yoksa balkondan düşmek öyle kolay iş değil. yine de kızın bağırarak ... Devamını Gör

Roomeo

Oynarken düşmek 🤔🤨🙄🫤🙁

Suile

Alkollüymüş sanırım