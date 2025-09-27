onedio
Kızının Haykırışları Yürek Dağladı: Son Yolculuğuna Uğurlanan Güllü'nün Çocukları Fenalaştı

Esra Demirci
27.09.2025 - 12:25

Sanatçı Güllü, evinin balkonundan düşerek vefat etti. Cenazesi Yalova'dan İstanbul'a getirilen Güllü'nün çocukları gasilhane önünde ve cenazede fenalaştı. 

KAYNAK: Ekol TV / Okan Mermer

Buradan izleyebilirsiniz:

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, vefatıyla herkesi yasa boğdu.

Evinde eğlenirken balkondan düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün cenazesi Yalova'dan İstanbul'a getirildi. Ekol TV, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ve oğlu Tuğberk Yavuz'un gasilhane önünde fenalaştığı anları yayınladı.

Ekol TV'nin haberine göre Tuyan Ülkem annesini gördükten sonra baygınlık geçirdi, ambulansla müdahale edildi.

Güllü son yolculuğuna uğurlanırken kızı Tuyan'ın annesine acı vedası:

2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Suile

Ölüm ;genç ,yaşlı,anne, baba bakmadan alıyor. Allahım kimseye yaşatmasın

ihsan unal ihsan_unal_66hotmail.com

Ya arkadaş Bu balkonlardan bıktım artık Ya bu balkonun demirlerini göğüs hizasında yapılması gerekiyor kardeşim bunu İSG cinlere ananlatamıyoruz ya.Balkon de... Devamını Gör

Art Ankara

O konuda haklısınız ama bu iş biraz daha karışık gibi görünüyor

uzaklardan

Ya arkadaş insanlar cenazede biraz empati kurun bu kadar da olmaz ya çekmeyin şu görüntüleri. İnsanların acısı var biraz insani hareket edin ya yazık günah ya!