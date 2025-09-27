Peşini Bırakmadı: Nejat İşler'den Muhabirin Röportaj Israrına Küfürlü İsyan

Mekan önünde bekleyen bir muhabir, “Sevilen bir oyuncusunuz, biraz projelerden bahsedelim mi?” diyerek mikrofon uzattığında, İşler röportaj vermek istemediğini sert bir dille ifade etti.

Ünlü oyuncu, “S… git. Sevilen bir oyuncu falan değilim. Beni bir bıraksanıza a*ına koyayım ya. Küfür mü istiyorsun al küfür” sözleriyle tepki gösterip ardından 'Si*erim işini gücünü.' diyerek uzaklaşmaya çalıştı.

Nejat İşler'in o anları kısa sürede sosyal medyada viral olurken röportaj yapmak isteyen muhabirin ısrarlı takibi birkaç dakika daha devam etti.