Peşini Bırakmadı: Nejat İşler'den Muhabirin Röportaj Israrına Küfürlü İsyan

Nejat İşler
27.09.2025 - 10:24

Son dönemde 10 Gün Üçlemesi dizisindeki performansıyla gündemde olan usta oyuncu Nejat İşler, bu kez ekrandaki işlerinden çok gece hayatındaki bir anıyla konuşuluyor. Ünlü oyuncu, gece geç saatlerde gittiği bir mekândan çıkarken muhabirlerin sorularıyla karşılaştı ve verdiği sert tepkiyle dikkat çekti.

KAYNAK: Gece Muhabiri

Buradan izleyebilirsiniz:

Ünlü oyuncu Nejat İşler, geçtiğimiz gece bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Mekan önünde bekleyen bir muhabir, “Sevilen bir oyuncusunuz, biraz projelerden bahsedelim mi?” diyerek mikrofon uzattığında, İşler röportaj vermek istemediğini sert bir dille ifade etti. 

Ünlü oyuncu, “S… git. Sevilen bir oyuncu falan değilim. Beni bir bıraksanıza a*ına koyayım ya. Küfür mü istiyorsun al küfür” sözleriyle tepki gösterip ardından 'Si*erim işini gücünü.' diyerek uzaklaşmaya çalıştı.

Nejat İşler'in o anları kısa sürede sosyal medyada viral olurken röportaj yapmak isteyen muhabirin ısrarlı takibi birkaç dakika daha devam etti.

