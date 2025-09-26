onedio
Balkondan Düşerek Vefat Eden Güllü'nün Evinden Yeni Görüntü Yayınlandı

Esra Demirci
26.09.2025 - 23:13

Arabesk sanatçısı Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek vefat etti. Ani vefatı herkesi yasa boğarken Güllü'nün evindeki güvenlik kamerasındaki görüntü yayınlandı. Gazeteci Aykut Gül, o anları X hesabından paylaştı.

KAYNAK: Aykut Gül / ATV

Arabesk sanatçısı Güllü'nün vefat ettiği güne dair yeni kamera kaydı yayınlandı.

Güllü, henüz 52 yaşındayken Yalova'daki evinin balkonundan düşerek vefat etti. Apartmanın kamera kayıtları ve kızının feryatları Show TV Ana Haber'de yayınlanırken ATV'nin Gece Ajansı programından gazeteci Aykut Gül, Güllü'nün evinin içinde yer alan güvenlik kamerası kayıtlarını X hesabından paylaştı.

