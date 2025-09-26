Yapay Zeka Akımını Denedik: Ünlülerin Estetikli ve Estetiksiz Hallerini Bir Araya Getirdik
Google Gemini'ın yeni yapay zeka fotoğraf düzenleme aracı Nano Banana geçtiğimiz günlerde kullanıma sunuldu. Sosyal medyada Nano Banana ile yapılan görseller paylaşım rekoru kırarken akıma biz de katıldık! Onedio olarak sizler için ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz hallerini bir araya getirdik.
Google, Gemini uygulamasına dikkat çekici bir yenilik ekledi.
Danla Bilic
Çağla Şıkel
Şeyma Subaşı
Hadise
Seda Sayan
Fahriye Evcen
Kıvanç Tatlıtuğ
Bülent Ersoy
Hande Erçel
Tarkan
