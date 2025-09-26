onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yapay Zeka Akımını Denedik: Ünlülerin Estetikli ve Estetiksiz Hallerini Bir Araya Getirdik

Yapay Zeka Akımını Denedik: Ünlülerin Estetikli ve Estetiksiz Hallerini Bir Araya Getirdik

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2025 - 17:42 Son Güncelleme: 26.09.2025 - 18:14

Google Gemini'ın yeni yapay zeka fotoğraf düzenleme aracı Nano Banana geçtiğimiz günlerde kullanıma sunuldu. Sosyal medyada Nano Banana ile yapılan görseller paylaşım rekoru kırarken akıma biz de katıldık! Onedio olarak sizler için ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz hallerini bir araya getirdik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Google, Gemini uygulamasına dikkat çekici bir yenilik ekledi.

Google, Gemini uygulamasına dikkat çekici bir yenilik ekledi.

'Nano Banana” kod adlı model, kısa sürede yapay zeka tutkunlarının radarına girdi. Artık Gemini kullanıcıları bu özelliklere ek bir kurulum yapmadan, uygulama üzerinden doğrudan erişebiliyor.

Gemini'deki söz konusu yeniliği gören sosyal medya kullanıcıları, soluğu doğrudan uygulamada aldı. Tabii biz de bu durumdan geri kalmak istemedik! Magazin dünyasının ünlü isimlerinin estetikli ve estetiksiz hallerini bir araya getirdik. Bakalım siz nasıl bulacaksınız?

Danla Bilic

Danla Bilic

Ünlü influencer Danla Bilic'in değişimine aslında hepimiz şahit olduk. Röportajlarında estetiklerini anlatan Bilic'i eski haliyle yan yana görünce bi' şaşırmadık değil tabi! Bilic, 9 yıl süren estetiklerine 11 milyon 800 bin TL verdiğini söylemişti.

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Şu an ünlü manken Çağla Şıkel'in 90'lardan bir fotoğrafıyla günümüzdeki haline bakıyorsunuz. Yolda görsek asla tanımayacağımız Şıkel'in saçları bile bambaşka.

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Acun Ilıcalı'yla beraber hayatımıza giren Şeyma Subaşı'nın estetiksiz halleri sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Ünlü ismin iki ayrı fotoğrafını bir araya getirdik. Farkları siz bulun isterseniz.

Hadise

Hadise

'Stir Me Up' şarkısıyla 2005 yılında hayatımıza giren Hadise'nin son haliyle arasında tam 20 yıl var. Aslında şu an Hadise'nin 20 yıldaki değişimiyle karşı karşıyayız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seda Sayan

Seda Sayan

Hepimizin bacısı Seda Sayan, estetik yaptırdığını söylemekten asla çekinmeyen bir kadın. 80'lerin sonunda sanat camiasına giriş yapan Sayan'ın estetikli ve estetiksiz hallerini bir araya getirdik.

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Yaprak Dökümü'nü izlerken gördüğümüz Fahriye Evcen'le şu anki Fahriye Evcen arasındaki fark muhakkak dikkatinizi çekmiştir. Ünlü oyuncunun dudak dolgusu, çene dolgusu, jawline ve tüm yüz botox gibi müdahalelere başvurduğunu net bir şekilde görebilirsiniz.

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da estetik yaptıran ünlüler kervanında yer alıyor. 2002'de Best Model seçilen Tatlıtuğ'un estetik müdahalelerini bulma işini size bıraktık.

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy

Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, 1981 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmişti. Tabii bu ameliyatın ardından diva daha pek çok estetik müdahale ile gündeme geldi.

Hande Erçel

Hande Erçel

Son zamanların en popüler oyuncularından Hande Erçel, özellikle yüzü nedeniyle bir dönem sosyal medyada linçleniyordu. O eski halinden eser kalmayan Erçel, bişektomi, masseter botox, dudak dolgusu ve badem göz gibi işlemler yaptırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarkan

Tarkan

Megastar Tarkan'ı da bu listeye eklememiz lazımdı. 90'larda fırtına gibi eserek müzik piyasasına giriş yapan Tarkan, özellikle burnu ve çenesinden estetik operasyonlar geçirmiş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın