Gözler Ona Çevrilmişti: Serenay Sarıkaya, Hayatını Kaybeden Güllü'ye Böyle Veda Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.09.2025 - 15:30

Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü’nün ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Oğlu Tuğberk Yağız, 52 yaşındaki sanatçının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği duyurdu. Acı haberin ardından sosyal medyada peş peşe taziye mesajları gelirken, son olarak Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı dikkat çekti.

İşte detaylar...

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü’nün vefat haberi gündemde.

52 yaşındaki sanatçı, 25 Eylül akşamı, Yalova Çınarcık’ta altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ölüm haberi kısa sürede sosyal medyaya yayıldı ve sanat dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz yaptığı açıklamada, “Annemi gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Sosyal medyada dolaşan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun” dedi.

Sanatçının asistanı da canlı yayına bağlanarak, “Çok keyifli bir gece geçiriyordu, evde kızı ve kızının arkadaşıyla roman havası eşliğinde oynarken dengesini kaybetti. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Olay yeri incelemede zeminde kayganlık tespit edildi” diyerek intihar iddialarını yalanladı.

Yalova Valiliği de soruşturma başlatıldığını duyurdu:

Acı haber sonrası sanat dünyasından isimler sosyal medyada taziye mesajları paylaşt.

İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Hadise, Neslihan Atagül ve Demet Akalın’ın da aralarında olduğu birçok ünlü, Güllü için duygusal paylaşımlarda bulundu.

Kaçıranlar için:

Sevilen sanatçı, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda hayatının film olmasını istediğini ve kendisini çok seven Serenay Sarıkaya’nın onu canlandırmasını arzu ettiğini söylemişti.

Güllü’nün bu sözleri vefatının ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

O sözlerine burada yer vermiştik:

Vefatın ardından gözler Serenay Sarıkaya’ya çevrilirken, ünlü oyuncudan da bir paylaşım geldi.

Sarıkaya, Güllü’nün şarkılarının bulunduğu bir listeyi paylaşarak sanatçıya veda etti.

