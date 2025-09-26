Gözler Ona Çevrilmişti: Serenay Sarıkaya, Hayatını Kaybeden Güllü'ye Böyle Veda Etti!
Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü’nün ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Oğlu Tuğberk Yağız, 52 yaşındaki sanatçının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği duyurdu. Acı haberin ardından sosyal medyada peş peşe taziye mesajları gelirken, son olarak Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı dikkat çekti.
İşte detaylar...
Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü’nün vefat haberi gündemde.
Acı haber sonrası sanat dünyasından isimler sosyal medyada taziye mesajları paylaşt.
Sevilen sanatçı, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda hayatının film olmasını istediğini ve kendisini çok seven Serenay Sarıkaya’nın onu canlandırmasını arzu ettiğini söylemişti.
Vefatın ardından gözler Serenay Sarıkaya’ya çevrilirken, ünlü oyuncudan da bir paylaşım geldi.
