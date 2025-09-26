Herkes Şokta: Güllü'nün Ani Vefatını Öğrenen Ünlü İsimlerden Peş Peşe Duygusal Paylaşımlar

Beşinci kattaki evinin balkonundan düşen ünlü sanatçının ölüm haberi, müzik dünyasında ve hayranları arasında şok etkisi yarattı. Acı haberi ise oğlu Tuğberk Yağız verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili bilgileri ayrıca paylaşacağım. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.