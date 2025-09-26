onedio
Herkes Şokta: Güllü'nün Ani Vefatını Öğrenen Ünlü İsimlerden Peş Peşe Duygusal Paylaşımlar

Herkes Şokta: Güllü'nün Ani Vefatını Öğrenen Ünlü İsimlerden Peş Peşe Duygusal Paylaşımlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.09.2025 - 11:09

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, Yalova’da beşinci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu sosyal medya hesabından duyurdu. İntihar iddialarını kesin bir dille yalanlayan oğlu, olayın elim bir kaza sonucu yaşandığını açıkladı. Güllü’nün ani vefatı sevenlerini yasa boğarken, ünlü isimlerden de peş peşe taziye mesajları geldi.

Buyrun detaylara...

Arabesk ve fantezi müziğin güçlü sesi olarak hafızalara kazınan Güllü, geçtiğimiz saatlerde yaşanan elim bir olay sonucu hayata veda etti.

Beşinci kattaki evinin balkonundan düşen ünlü sanatçının ölüm haberi, müzik dünyasında ve hayranları arasında şok etkisi yarattı. Acı haberi ise oğlu Tuğberk Yağız verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili bilgileri ayrıca paylaşacağım. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Güllü’nün vefatının ardından kısa sürede hayranları tarafından yüzlerce paylaşım yapıldı.

Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından peş peşe mesajlar yayınladı. İşte o paylaşımlar...

Demet Akalın

Esra Balamir

Sabahat Akkiraz

Can Yılmaz

Serenay Sarıkaya

Ebru Gündeş

Tuğçe Tayfur

Petek Dinçöz

Ece Erken

Seren Serengil

Deniz Seki

Hadise

İbrahim Tatlıses

