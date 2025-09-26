Herkes Şokta: Güllü'nün Ani Vefatını Öğrenen Ünlü İsimlerden Peş Peşe Duygusal Paylaşımlar
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, Yalova’da beşinci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu sosyal medya hesabından duyurdu. İntihar iddialarını kesin bir dille yalanlayan oğlu, olayın elim bir kaza sonucu yaşandığını açıkladı. Güllü’nün ani vefatı sevenlerini yasa boğarken, ünlü isimlerden de peş peşe taziye mesajları geldi.
Arabesk ve fantezi müziğin güçlü sesi olarak hafızalara kazınan Güllü, geçtiğimiz saatlerde yaşanan elim bir olay sonucu hayata veda etti.
Güllü’nün vefatının ardından kısa sürede hayranları tarafından yüzlerce paylaşım yapıldı.
Demet Akalın
Esra Balamir
Sabahat Akkiraz
Can Yılmaz
Serenay Sarıkaya
Ebru Gündeş
Tuğçe Tayfur
Petek Dinçöz
Ece Erken
Seren Serengil
Deniz Seki
Hadise
İbrahim Tatlıses
