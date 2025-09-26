onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
15 Yaşında Sahneye Çıktı, 2 Çocukla Boşandı: Kasımpaşalı Güllü'nün Mücadeleyle Dolu Hayat Hikayesi

15 Yaşında Sahneye Çıktı, 2 Çocukla Boşandı: Kasımpaşalı Güllü'nün Mücadeleyle Dolu Hayat Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.09.2025 - 10:38

Arabesk müziğin sevilen şarkıcısı Güllü’den acı haber geldi. 52 yaşındaki ünlü sanatçı, Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün ani ölümü müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Sevenlerini yasa boğan bu kaybın ardından ünlü sanatçının hayat hikayesi de yeniden gündeme geldi. 

Gelin, “Kasımpaşalı Güllü”nün bilinmeyen yönlerine, yaşam savaşıyla dolu hikayesine birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gerçek adı Gül Tut olan sanatçı, 15 Ekim 1973’te İstanbul Beyoğlu’na bağlı Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi.

Gerçek adı Gül Tut olan sanatçı, 15 Ekim 1973’te İstanbul Beyoğlu’na bağlı Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi.

Roman kökenli bir ailede büyüyen Güllü’nün çocukluğu kolay değildi: Ailenin maddi durumu sınırlıydı. Küçük yaşta çalışmak zorunda kaldı, genç yaşında sahneler onun kurtuluş kapısı oldu.

15 yaşında, düğün salonlarında ve gece organizasyonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım attı.

15 yaşında, düğün salonlarında ve gece organizasyonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım attı.

Ne var ki yaşı küçük olduğu için gazino ve büyük sahnelerde iş bulmak zordu; bu nedenle bir süreliğine okuluna geri dönmek zorunda kaldı. Ancak aile içindeki ekonomik baskılar ve sahne isteği ağır bastı — okulu tamamlayamadı, müzikle yaşamını sürdürmeye karar verdi.

90’lı yıllar Güllü’nün parladığı dönem oldu.

90’lı yıllar Güllü’nün parladığı dönem oldu.

90’lara gelindiğinde, “Roman havaları” adı verilen tarzla dikkat çekmeye başladı. Kasımpaşa’nın sert ama içten karakterini müziğine taşıdı, sahnelerden düşmeyen enerjisi ve yorumuyla “Kasımpaşalı Güllü” etiketi kazandı.

Güllü’nün sahne kariyeri, sadece sesinden değil seçtiği şarkılardaki duygudan da besleniyordu. “Oyuncak Gibi”, “Sabah Olmadan”, “Kopamam Senden”, “Gülüm Var”, “Değmezmiş Sana”, “Ödüm Kopuyor” gibi parçalarla geniş kitlelere ulaştı. Yalnızca popüler hitler değildi; damar, hüzünlü şarkılar da repertuarında yer aldı.

Güllü’nün sahne kariyeri, sadece sesinden değil seçtiği şarkılardaki duygudan da besleniyordu.

Güllü’nün sahne kariyeri, sadece sesinden değil seçtiği şarkılardaki duygudan da besleniyordu.

“Oyuncak Gibi”, “Sabah Olmadan”, “Kopamam Senden”, “Gülüm Var”, “Değmezmiş Sana”, “Ödüm Kopuyor” gibi parçalarla geniş kitlelere ulaştı. Yalnızca popüler hitler değildi; damar, hüzünlü şarkılar da repertuarında yer aldı.

“Her Şeyim Oldun”, “Unutamazsın Beni”, “Bendeki Sen”, “Varlığın Yeter” gibi eserleri de döneminde ilgi gördü.

“Her Şeyim Oldun”, “Unutamazsın Beni”, “Bendeki Sen”, “Varlığın Yeter” gibi eserleri de döneminde ilgi gördü.

Bu şarkılar hala arabesk-fantezi türü sevenler tarafından dinleniyor. Sahnede sadece ses söylemiyordu; izleyiciye dokunan bir ruhu vardı.

Sanat hayatı boyunca albümler, sahne turneleri ve televizyon programlarıyla sürekli görünür oldu. Zaman zaman sahnelere ara verse de, geri dönüşlerinde her seferinde iz bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müzik kadar özel hayatı da magazin sayfalarından düşmedi.

Müzik kadar özel hayatı da magazin sayfalarından düşmedi.

1996 yılında Gürol Gülter ile evlendi. Bu evlilikten Ülkem adında bir kızı ve Tuğberk Yağız adında bir oğlu oldu. Ancak evlilik ilk zamanlardan itibaren huzurlu geçmedi.

Zamanla anlaşmazlıklar, aldatma iddiaları, şiddet söylentileri gündeme geldi.

Zamanla anlaşmazlıklar, aldatma iddiaları, şiddet söylentileri gündeme geldi.

Boşanma kararı 2002’de geldi. Ayrılık sonrası da eski eş tarafından bazı sert iddialar ortaya atıldı. Çocukların kendisine ait olmadığı, Kumkapı Cinayeti ile adı duyulan Zeynep Uludağ ile aralarında lezbiyen ilişki olduğu gibi. Güllü ise bu tür ithamları “çirkin iftira” olarak nitelendirdi.

 Güllü bu evliliği yıllar sonra “hayatımın en büyük hatası” olarak tanımladı.

Güllü’nün bedeni de hayatı gibi sınandı.

Güllü’nün bedeni de hayatı gibi sınandı.

Uzun yıllar aşırı kilolarla mücadele etti. Annesi tüp mide ameliyatı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Güllü de yıllar sonra mide ameliyatı olmaya karar verdi ancak kimseye söylemedi. 'Nasıl zayıfladın?' sorusuna da 'Bir trafik kazası geçirdim. İki ay yatakta yattığım için 43 kg vererek 50 kg'ye düştüm' yanıtını verdi. Tabi yıllar sonra gerçeği itiraf etti.

Geçirdiği tüp mide ameliyatı büyük bir dönüm noktası oldu.

Geçirdiği tüp mide ameliyatı büyük bir dönüm noktası oldu.

Ameliyat sonrası kilolarından kurtuldu ve görünümüyle bambaşka biri haline geldi. Bu değişim sadece kilosuyla sınırlı değildi; tarzı, imajı, saç rengi, sahne duruşu da yenilendi. Yolda tanınmaz hale geldiğini söyleyenler oldu.

2008’de bir mekanda servis edilen rakı nedeniyle geçirdiği alkol koması, ölümle burun buruna gelmesine neden olmuştu.

2008’de bir mekanda servis edilen rakı nedeniyle geçirdiği alkol koması, ölümle burun buruna gelmesine neden olmuştu.

Hastaneye kaldırılmış, tedavi görmüş ve sağlığına kavuşmuştu. Geçtiğimiz saatlerde ise arabesk dünyası büyük bir şok yaşadı. Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Acı haberi oğlu Tuğberk Yağız (Yağız) sosyal medya hesabından duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mesajında şöyle dedi:

Mesajında şöyle dedi:

“Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri ayrıca paylaşacağım. Başımız sağ olsun.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın