15 Yaşında Sahneye Çıktı, 2 Çocukla Boşandı: Kasımpaşalı Güllü'nün Mücadeleyle Dolu Hayat Hikayesi
Arabesk müziğin sevilen şarkıcısı Güllü’den acı haber geldi. 52 yaşındaki ünlü sanatçı, Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün ani ölümü müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Sevenlerini yasa boğan bu kaybın ardından ünlü sanatçının hayat hikayesi de yeniden gündeme geldi.
Gelin, “Kasımpaşalı Güllü”nün bilinmeyen yönlerine, yaşam savaşıyla dolu hikayesine birlikte bakalım.
Gerçek adı Gül Tut olan sanatçı, 15 Ekim 1973’te İstanbul Beyoğlu’na bağlı Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi.
15 yaşında, düğün salonlarında ve gece organizasyonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım attı.
90’lı yıllar Güllü’nün parladığı dönem oldu.
Güllü’nün sahne kariyeri, sadece sesinden değil seçtiği şarkılardaki duygudan da besleniyordu.
“Her Şeyim Oldun”, “Unutamazsın Beni”, “Bendeki Sen”, “Varlığın Yeter” gibi eserleri de döneminde ilgi gördü.
Müzik kadar özel hayatı da magazin sayfalarından düşmedi.
Zamanla anlaşmazlıklar, aldatma iddiaları, şiddet söylentileri gündeme geldi.
Güllü’nün bedeni de hayatı gibi sınandı.
Geçirdiği tüp mide ameliyatı büyük bir dönüm noktası oldu.
2008’de bir mekanda servis edilen rakı nedeniyle geçirdiği alkol koması, ölümle burun buruna gelmesine neden olmuştu.
Mesajında şöyle dedi:
