Çekişmeli Geçecek: 2 Çocuk Annesi Şarkıcı Seda Önder İle İlhan Sapan Boşanıyor!

Gülistan Başköy
26.09.2025 - 08:31

Şarkıcı Seda Önder, sosyal medyada yaptığı paylaşımda boşanma kararı aldığını duyurarak herkesi şaşırttı. Türkiye’nin önde gelen saat firmalarından birinin sahibi olan eşi İhsan Sapan’la yollarını ayıracağını açıklayan Önder, “Benim için artık bu evliliğin geri dönüşü yok” dedi. “Hayatımı korku, baskı ve haksız şartlarla şekillendirmeyeceğim” ifadeleriyle isyan eden şarkıcının çıkışı, magazin gündemine bomba gibi düştü. 

İşte detaylar…

Tanımayanlar için önce Seda Önder’den kısaca bahsedelim.

Bir dönem Demet Akalın, Yeşim Erçetin ve Yaşar İpek gibi isimlerin vokalistliğini yapan Önder, daha sonra kendi şarkılarını çıkararak sahneye adım atmıştı. Yalnızca müzikle yetinmeyen şarkıcı, kısa bir süre modellik de yaptı. 2016 yılına gelindiğinde ise hayatının bambaşka bir dönemine girdi; Türkiye’nin önde gelen saat markalarından birinin genç veliahtı olan iş insanı İhsan Sapan ile dünyaevine girdi. İki çocuk annesi olan Önder, son yıllarda sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da şüks hayatını gözler önüne seren bir influencer haline gelmişti.

Ancak işler göründüğü kadar parlak değilmiş.

Seda Önder, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yayınladığı uzun yazıyla evliliğinin sona erdiğini duyurdu. Açıklamasında, “Nisan ayından bu yana ayrı olduğum evliliğimle ilgili, anlaşmalı boşanma sürecinde beklediğim uzlaşı maalesef geri dönüşü olmayan, ağır ve kabul edilemez maddelerle önüme geldi. Her ne kadar kusurlu olmayan taraf ben olsam da, dayatılan bu şartlara boyun eğmeyeceğim. Çünkü bu süreç yalnızca bir imza meselesi değil; insanın onurunu, emeğini ve hayatını ilgilendiriyor.” sözleriyle evliliğinde büyük bir kırılma yaşandığını ifade etti.

Önder, sözlerine şu çarpıcı cümlelerle devam etti:

“Benim için bu evliliğin artık geri dönüşü yok. Hayatımı korku, baskı veya haksız şartlarla şekillendirmeyi kabul etmiyorum. Kararlı duruşumun, adalet ve hakkaniyetin en büyük savunucusu olduğuna inanıyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Gücümü, doğru olanı savunmaktan alıyorum ve istemediğim bu evlilikte zorbalık, tehdit ve korkuyla devam etmeyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum. Boşanmak istiyorum.”

Gülistan Başköy
