"Paran Yoksa Derdin Yok": Acun Ilıcalı Para-Mutluluk İlişkisi Üzerine İtiraflarıyla Şaşırttı!

"Paran Yoksa Derdin Yok": Acun Ilıcalı Para-Mutluluk İlişkisi Üzerine İtiraflarıyla Şaşırttı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.09.2025 - 13:24

Acun Ilıcalı, Anas Bukhash’ın sunduğu talk show AB Talks’un son bölümüne konuk oldu. Samimi açıklamalarıyla gündem olan Ilıcalı’nın özellikle “Çok para mutluluk getirmez” sözleri büyük ses getirdi. Ayrıca “Başarılı olmak için bu hayatta hayal kurmayacaksınız, ancak o zaman başarılı olabilirsiniz” ifadesi de çok konuşuldu. Ilıcalı’nın “Paran yoksa derdin yok. Çok zengin olduğumda daha mutlu olmadım” sözleri de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 

İşte o açıklamalar ve detaylar…

Türkiye televizyon tarihine damga vuran projelerin arkasındaki isim kuşkusuz Acun Ilıcalı.

Türkiye televizyon tarihine damga vuran projelerin arkasındaki isim kuşkusuz Acun Ilıcalı.

Muhabirlikten televizyon patronluğuna uzanan kariyerinde adeta bir başarı hikayesi yazan Ilıcalı, “Survivor”, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” ve “O Ses Türkiyegibi yapımlarla milyonları ekran başına topladı.

Katıldığı AB Talks programında ise kariyerinden çok hayatın zorluklarına ve mutluluğun sırrına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Katıldığı AB Talks programında ise kariyerinden çok hayatın zorluklarına ve mutluluğun sırrına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Programın sunucusu Anas Bukhash’ın sorularını içtenlikle yanıtlayan Acun Ilıcalı, gençlerin hızlı başarı ve zenginlik arzusuna farklı bir pencereden baktığını anlattı. Bukhash’ın “Bugünün hızlı tempolu dünyasında özellikle Z jenerasyonundaki gençler, çabucak müdür olmak, çabucak milyoner olmak istiyor. Zirveye çıkmak için adım adım mı ilerlemeli?” sorusuna Ilıcalı şöyle yanıt verdi:

“İnsanın bir yere gitmesi de şart değil, insanlar onu bilmiyor. Hep böyle ilerledikçe mutluluk var zannediyorlar. En iyileri istiyorlar ama en iyiler mutluluk mu, onu bilmiyorlar. Ben çok zengin olmak istiyorum diyorsun, ama çok zengin olduğunda çok mutlu olacak mısın? Hiç belli değil. İnsanlar hayatın iki tarafını görmedi, ben gördüm.”

Yaşadığı zorluklardan da bahseden Ilıcalı şunları söyledi:

Yaşadığı zorluklardan da bahseden Ilıcalı şunları söyledi:

“İki sene sıfır lirayla yaşadım. Bunu söylerken bazıları anlamıyor, ama gerçekten hiç param yoktu. Arkadaşımın evinde kalıyordum. En dibi görmüş biriyim. 20 yaşında evlendim, 21 yaşında baba oldum. 22 yaşında anne ve babamı trafik kazasında kaybettim. Kızım yaralandı, Allah bağışladı, iyileşti. 23 yaşında boşandım, eşime de hak veriyorum çünkü o dönemde hiçbir şey olmayacak gibi gözüküyordu. Annem ve babamı kaybettikten sonra bir yıl evden çıkmadım, çok depresif bir dönemdi. 24 yaşında trafik kazası geçirdim, yanımdaki arkadaşım vefat etti. Benim koluma platin takıldı. Bir de üstüne annemlerden kalan bütün parayı batırdım, iflas ettim. 24 yaşındayken yaşayabileceğim bütün kötülükleri yaşadım.”

Yaşadığı bu ağır tabloya rağmen mutluluğu bulmayı başardığını söyleyen Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

Yaşadığı bu ağır tabloya rağmen mutluluğu bulmayı başardığını söyleyen Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Parasızlık ayrı, diğer yaşadıklarım ayrı. Ama ben hayatın öbür tarafını da gördüm ve yine mutluluğu çıkarmayı başardım. O parasızlık dediğim dönemde de mutluydum. Paran yoksa derdin yok. Ödeme yok, rahatsın. Çok zengin olduğumda ise daha mutlu olmadım. Ama şuna katılıyorum; parasızlık mutsuzluk getirir, fakat çok para da mutluluk getirmez.”

Son olarak başarı ve hayaller hakkında dikkat çekici bir mesaj verdi:

Son olarak başarı ve hayaller hakkında dikkat çekici bir mesaj verdi:

“Bence başarılı olmak için bu hayatta bir hayal kurmayacaksınız. Çünkü insan küçükken en fazla 100 metre hayal kurabilir, ama belki 1000 metre gidecek. Hayallerin insanları doğru yere götürdüğünü düşünmüyorum. Ben hep bir adım gittim, sonra öbür adımı hayal ettim. Başarı da böyle geldi.”

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
