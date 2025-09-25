"Paran Yoksa Derdin Yok": Acun Ilıcalı Para-Mutluluk İlişkisi Üzerine İtiraflarıyla Şaşırttı!
Acun Ilıcalı, Anas Bukhash’ın sunduğu talk show AB Talks’un son bölümüne konuk oldu. Samimi açıklamalarıyla gündem olan Ilıcalı’nın özellikle “Çok para mutluluk getirmez” sözleri büyük ses getirdi. Ayrıca “Başarılı olmak için bu hayatta hayal kurmayacaksınız, ancak o zaman başarılı olabilirsiniz” ifadesi de çok konuşuldu. Ilıcalı’nın “Paran yoksa derdin yok. Çok zengin olduğumda daha mutlu olmadım” sözleri de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Türkiye televizyon tarihine damga vuran projelerin arkasındaki isim kuşkusuz Acun Ilıcalı.
Katıldığı AB Talks programında ise kariyerinden çok hayatın zorluklarına ve mutluluğun sırrına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yaşadığı zorluklardan da bahseden Ilıcalı şunları söyledi:
Yaşadığı bu ağır tabloya rağmen mutluluğu bulmayı başardığını söyleyen Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:
Son olarak başarı ve hayaller hakkında dikkat çekici bir mesaj verdi:
