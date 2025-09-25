"Paran Yoksa Derdin Yok": Acun Ilıcalı Para-Mutluluk İlişkisi Üzerine İtiraflarıyla Şaşırttı!

Programın sunucusu Anas Bukhash’ın sorularını içtenlikle yanıtlayan Acun Ilıcalı, gençlerin hızlı başarı ve zenginlik arzusuna farklı bir pencereden baktığını anlattı. Bukhash’ın “Bugünün hızlı tempolu dünyasında özellikle Z jenerasyonundaki gençler, çabucak müdür olmak, çabucak milyoner olmak istiyor. Zirveye çıkmak için adım adım mı ilerlemeli?” sorusuna Ilıcalı şöyle yanıt verdi:

“İnsanın bir yere gitmesi de şart değil, insanlar onu bilmiyor. Hep böyle ilerledikçe mutluluk var zannediyorlar. En iyileri istiyorlar ama en iyiler mutluluk mu, onu bilmiyorlar. Ben çok zengin olmak istiyorum diyorsun, ama çok zengin olduğunda çok mutlu olacak mısın? Hiç belli değil. İnsanlar hayatın iki tarafını görmedi, ben gördüm.”