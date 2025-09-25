onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sadece 2 Şey Yaparak Zayıflamış: Son Haliyle Dikkat Çeken Şafak Sezer Uyguladığı Diyetini Açıkladı

Sadece 2 Şey Yaparak Zayıflamış: Son Haliyle Dikkat Çeken Şafak Sezer Uyguladığı Diyetini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.09.2025 - 08:51

Esra Sezer ile 25. evlilik yıldönümlerini kutlamak için Etiler’de bir mekanda akşam yemeği yiyen Şafak Sezer’in son hali gündem oldu. Bir hayli zayıfladığı görülen ünlü isim, nasıl kilo verdiğinin formülünü de açıkladı. Magazin Burada muhabirlerine konuşan Sezer, “Boğazımdan kısmıyorum” diyerek, sırrının yürüyüş ve ağırlık çalışmak olduğunu dile getirdi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Magazin Burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizi-film sektörünün tanınan isimlerinden Şafak Sezer, özellikle komedi dünyasının en çok konuşulan oyuncularından biri.

Dizi-film sektörünün tanınan isimlerinden Şafak Sezer, özellikle komedi dünyasının en çok konuşulan oyuncularından biri.

Kutsal Damacana serisiyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Sezer, Maskeli Beşler, Hababam Sınıfı Merhaba ve televizyon ekranlarında fırtına gibi esen Alemin Kıralı dizisiyle hafızalarımıza kazındı. Şimdi ise yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yakında vizyona girecek olan Ketenpere adlı film için hazırlıklarını sürdüren oyuncu, “Ocak ayında izleyicimizle buluşacağız” diyerek müjdeyi verdi.

Kariyerindeki yoğun tempoya rağmen özel hayatında da oldukça mutlu olan Sezer, eşi Esra Sezer ile 25. evlilik yıldönümünü Etiler’de bir mekanda kutladı.

Kariyerindeki yoğun tempoya rağmen özel hayatında da oldukça mutlu olan Sezer, eşi Esra Sezer ile 25. evlilik yıldönümünü Etiler’de bir mekanda kutladı.

1999 yılında nikah masasına oturan çiftin, Sude Sezer ve Irmak Sezer adında iki çocukları bulunuyor. Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan 54 yaşındaki oyuncu, sanat dünyasında uzun soluklu evliliklerin az olduğunu hatırlatılması üzerine, “Bizde tam tersi, film başlayınca ayrılıklar oluyor diyorlar ama bizde daha da güçleniyor” diyerek mutlu birlikteliğini vurguladı.

Son haliyle de dikkat çeken ünlü isim nasıl zayıfladığını da açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın