Sadece 2 Şey Yaparak Zayıflamış: Son Haliyle Dikkat Çeken Şafak Sezer Uyguladığı Diyetini Açıkladı
Esra Sezer ile 25. evlilik yıldönümlerini kutlamak için Etiler’de bir mekanda akşam yemeği yiyen Şafak Sezer’in son hali gündem oldu. Bir hayli zayıfladığı görülen ünlü isim, nasıl kilo verdiğinin formülünü de açıkladı. Magazin Burada muhabirlerine konuşan Sezer, “Boğazımdan kısmıyorum” diyerek, sırrının yürüyüş ve ağırlık çalışmak olduğunu dile getirdi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Kaynak: Magazin Burada
Dizi-film sektörünün tanınan isimlerinden Şafak Sezer, özellikle komedi dünyasının en çok konuşulan oyuncularından biri.
Kariyerindeki yoğun tempoya rağmen özel hayatında da oldukça mutlu olan Sezer, eşi Esra Sezer ile 25. evlilik yıldönümünü Etiler’de bir mekanda kutladı.
Son haliyle de dikkat çeken ünlü isim nasıl zayıfladığını da açıkladı.
