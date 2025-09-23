"Birine Benzetiyorum Ama...": Nejat İşler'in Hayranıyla Çektirdiği Kare Gündem Oldu
Ünlü oyuncu Nejat İşler’in sosyal medyada paylaşılan hali gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde 26. Sadri Alışık Ödül Töreni’ndeki“geçerken uğramış gibi gözüken kombini ve boş vermiş tavrıyla çok konuşulan Nejat İşler, bu kez de bir hayranının çektiği pozu ile olay oldu. Fotoğrafın paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada benzetmeler havada uçuştu, “yaşlanmışsın” yorumları peş peşe geldi. Kimi saçlarına takıldı, kimi karizmasına laf etti.
İşte detaylar…
Türk sinemasının ve televizyonunun en karizmatik oyuncularından Nejat İşler, yıllardır unutulmaz karakterlere hayat verdi.
Geçtiğimiz günlerde 26. Sadri Alışık Ödül Töreni’ne Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu ile birlikte katılmıştı.
Bu kez ünlü oyuncu, bir hayranıyla çektirdiği fotoğrafıyla gündemde.
Buyrun yorumlara:
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
