"Birine Benzetiyorum Ama...": Nejat İşler'in Hayranıyla Çektirdiği Kare Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.09.2025 - 11:12

Ünlü oyuncu Nejat İşler’in sosyal medyada paylaşılan hali gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde 26. Sadri Alışık Ödül Töreni’ndeki“geçerken uğramış gibi gözüken kombini ve boş vermiş tavrıyla çok konuşulan Nejat İşler, bu kez de bir hayranının çektiği pozu ile olay oldu. Fotoğrafın paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada benzetmeler havada uçuştu, “yaşlanmışsın” yorumları peş peşe geldi. Kimi saçlarına takıldı, kimi karizmasına laf etti. 

İşte detaylar…

Türk sinemasının ve televizyonunun en karizmatik oyuncularından Nejat İşler, yıllardır unutulmaz karakterlere hayat verdi.

Behzat Ç.'deki Ercüment Çözer, Kaybedenler Kulübü'ndeki Kaan karakteriyle hala hafızalarımızda. Kendine has tavırları ve yaşam tarzıyla ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan İşler, son dönemde ise projelerinden çok gündelik halleriyle magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Geçtiğimiz günlerde 26. Sadri Alışık Ödül Töreni’ne Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu ile birlikte katılmıştı.

Gecede en çok konuşulan isimlerden olmuştu. Boşvermiş tavırlarıyla dikkat çeken İşler, tören çıkışında kırmızı halıdan yürümemek için kuralları hiçe sayarak bariyerlerden atlayıp geçtiği anlar sosyal medyada goygoy malzemesi olmuştu.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez ünlü oyuncu, bir hayranıyla çektirdiği fotoğrafıyla gündemde.

Fotoğraf sosyal medyada yayıldıktan sonra yorum yağmuru durmak bilmedi. Kimi “yaşlanmışsın” dedi, kimi “saçların kalmamış, kel kalmışsın” diye takıldı, kimi ise hala karizmasından ödün vermediğini savundu. Benzetmelerin ardı arkası de kesilmedi.

Buyrun yorumlara:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
