"Birine Benzetiyorum Ama...": Nejat İşler'in Hayranıyla Çektirdiği Kare Gündem Oldu

Ünlü oyuncu Nejat İşler’in sosyal medyada paylaşılan hali gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde 26. Sadri Alışık Ödül Töreni’ndeki“geçerken uğramış gibi gözüken kombini ve boş vermiş tavrıyla çok konuşulan Nejat İşler, bu kez de bir hayranının çektiği pozu ile olay oldu. Fotoğrafın paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada benzetmeler havada uçuştu, “yaşlanmışsın” yorumları peş peşe geldi. Kimi saçlarına takıldı, kimi karizmasına laf etti.

İşte detaylar…