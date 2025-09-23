2025 Araştırmasına Göre Türkiye'nin En Güvenilir 10 Ünlüsü Seçildi: Zirvedeki İsim Şaşırtmadı!

12 ilde 1000 kişiyle online yapılan araştırmanın sonuçlarında kim var derseniz, zirvede yine şaşırtmayan bir isim: Haluk Levent. AHBAP derneğiyle yaptığı yardımlar, sosyal medyadaki samimi paylaşımları ve insanlara dokunan tavrıyla halkın kalbinde taht kuran Levent, tam 6 yıldır üst üste en güvenilir ünlü seçiliyor.

Listenin devamında da çok tanıdık yüzler var. Kenan İmirzalıoğlu ikinci sırada, sert ama bir o kadar anaç tavırlarıyla Müge Anlı üçüncü sırada yerini korudu. Usta oyuncu Şener Şen, komedinin sevilen yüzü Ali Sunal, yeni dizisi “Güller ve Günahlar”la gündemde olan Murat Yıldırım, Megastar Tarkan, Haluk Bilginer, Tolga Çevik ve Beyazıt Öztürk de ilk 10’a giren isimler oldu.