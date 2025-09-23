2025 Araştırmasına Göre Türkiye'nin En Güvenilir 10 Ünlüsü Seçildi: Zirvedeki İsim Şaşırtmadı!
Kaynak: https://mediacat.com/turkiyenin-en-gu...
2025'te Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri belli oldu. MediaCat ve Ipsos’un her yıl düzenlediği Celebrity Güven Endeksi araştırmasının bu yılki sonuçlarına göre zirvede yine değişim olmadı. 6 yıldır üst üste Türkiye’nin en güvenilen ismi seçilen Haluk Levent, bu yıl da rekorunu tazeledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay ise sosyal medyada sessiz kalan ünlülerin güven kaybı yaşaması oldu. Peki ilk 10’da kimler var, kimler yükselişe geçti, kimler listeye yeni girdi?
Gelin listeye birlikte göz atalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her yıl “Türkiye en çok hangi ünlülere güveniyor?” sorusunun cevabını merak edenler için MediaCat ve Ipsos’un yaptığı Celebrity Güven Endeksi sonuçları geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle Murat Yıldırım’ın listeye bu yıl ilk kez girmesi dikkat çekti.
Araştırmada öne çıkan bir diğer nokta, 2017’de yüzde 28.8 olan güven oranının 2025’te yüzde 39.3’e çıkması oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın