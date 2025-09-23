onedio
2025 Araştırmasına Göre Türkiye'nin En Güvenilir 10 Ünlüsü Seçildi: Zirvedeki İsim Şaşırtmadı!

2025 Araştırmasına Göre Türkiye'nin En Güvenilir 10 Ünlüsü Seçildi: Zirvedeki İsim Şaşırtmadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.09.2025 - 10:10

2025'te Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri belli oldu. MediaCat ve Ipsos’un her yıl düzenlediği Celebrity Güven Endeksi araştırmasının bu yılki sonuçlarına göre zirvede yine değişim olmadı. 6 yıldır üst üste Türkiye’nin en güvenilen ismi seçilen Haluk Levent, bu yıl da rekorunu tazeledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay ise sosyal medyada sessiz kalan ünlülerin güven kaybı yaşaması oldu. Peki ilk 10’da kimler var, kimler yükselişe geçti, kimler listeye yeni girdi?

Gelin listeye birlikte göz atalım 👇

Kaynak: https://mediacat.com/turkiyenin-en-gu...
Her yıl “Türkiye en çok hangi ünlülere güveniyor?” sorusunun cevabını merak edenler için MediaCat ve Ipsos’un yaptığı Celebrity Güven Endeksi sonuçları geldi.

Her yıl “Türkiye en çok hangi ünlülere güveniyor?” sorusunun cevabını merak edenler için MediaCat ve Ipsos’un yaptığı Celebrity Güven Endeksi sonuçları geldi.

12 ilde 1000 kişiyle online yapılan araştırmanın sonuçlarında kim var derseniz, zirvede yine şaşırtmayan bir isim: Haluk Levent. AHBAP derneğiyle yaptığı yardımlar, sosyal medyadaki samimi paylaşımları ve insanlara dokunan tavrıyla halkın kalbinde taht kuran Levent, tam 6 yıldır üst üste en güvenilir ünlü seçiliyor.

Listenin devamında da çok tanıdık yüzler var. Kenan İmirzalıoğlu ikinci sırada, sert ama bir o kadar anaç tavırlarıyla Müge Anlı üçüncü sırada yerini korudu. Usta oyuncu Şener Şen, komedinin sevilen yüzü Ali Sunal, yeni dizisi “Güller ve Günahlar”la gündemde olan Murat Yıldırım, Megastar Tarkan, Haluk Bilginer, Tolga Çevik ve Beyazıt Öztürk de ilk 10’a giren isimler oldu.

Özellikle Murat Yıldırım’ın listeye bu yıl ilk kez girmesi dikkat çekti.

Özellikle Murat Yıldırım’ın listeye bu yıl ilk kez girmesi dikkat çekti.

Cemre Baysel’le başrolü paylaşacağı yeni dizisi daha başlamadan güven listesine girmeyi başaran oyuncu, 7’nci sıraya yerleşerek hayranlarını da şaşırttı. Bir diğer sürpriz ise Tarkan’dan geldi. Geçtiğimiz yıl 13. sırada olarak Tarkan, bu yıl 8 sıra birden yükselerek beşinci sıraya yerleşti. Megastar, ilk 20 ünlü arasında güven skorunu yükselten tek isim olarak öne çıkıyor.

Araştırmada öne çıkan bir diğer nokta, 2017’de yüzde 28.8 olan güven oranının 2025’te yüzde 39.3’e çıkması oldu.

Araştırmada öne çıkan bir diğer nokta, 2017’de yüzde 28.8 olan güven oranının 2025’te yüzde 39.3’e çıkması oldu.

Yani Türk halkı, artık ünlülerin ürün ve marka tavsiyelerine daha fazla güveniyor. Ancak sosyal medyada fazla sessiz kalan ünlülerin puan kaybettiği de dikkat çekti. Kısacası ünlülerden “görünür ve samimi” olmaları bekleniyor.

