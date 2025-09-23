onedio
Aşk Acısı 10 Milyon Dolara Mal Olan Enes Batur, Başak Karahan'ın Ardından Son Paylaşımıyla Tepki Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.09.2025 - 08:44

Bir dönemin en popüler YouTuber’ı olan Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlilik sürecinden bu yana gündemden düşmüyor. Önce binlerce videosunu silmesi, ardından yaptığı tuhaf paylaşımlarla konuşulmuştu. Sosyal medyada “takıntılı tavırlar” eleştirileriyle karşılaşan Batur, bu kez de geçtiğimiz saatlerde imalı bir görselle karşımıza çıktı. Paylaştığı gönderi sosyal medyada büyük tepki çekti. Batur'un bu son hamlesiyle Başak Karahan'a destekler büyüdü.

İşte detaylar...

Sosyal medya fenomen Başak Karahan 5 yıldır birlikte olduğu Halil Ünlü ile dünyaevine girdi.

Bir dönem Youtuber denince akla gelen fenomen isim Enes Batur ile aşk yaşayan Başak Karahan ilişkileri bittikten sonra de içerik üretip göz önünde olmayı sürdürmüştü. İlişkileri sessiz sedasız bitse de her şey Karahan'ın evlilik haberinin duyulmasıyla başladı.

O günden sonra Enes Batur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi. Önce ikilinin eski fotoğraflarını profil resmi yapması, ardından tuhaf ve anlamsız tweet’leri çok konuşuldu. Düğün günü geldiğinde ise herkesin ağzını açık bırakan bir hareket yaptı: 10 milyon dolar değerindeki 4 bine yakın videosunu kanaldan kaldırarak yalnızca Başak Karahan’ın yer aldığı içerikleri bıraktı.

Kaçıranlar için:

Ancak Enes Batur’un gündem yaratan davranışları bununla sınırlı kalmadı.

Tam artık 'Başak evlendi susar' derken, geçtiğimiz saatlerde dikkat çeken yeni bir paylaşım daha yaptı. Bu kez bir görsel üzerinden mesaj vermeyi seçti. Fotoğrafta yeni evli bir çift, birkaç çocuk ve tekerlekli sandalyede bir adamın silüeti vardı. Dikkat çeken ise gelinin hem kocasına sarılması hem de sandalyedeki adamın elini tutmasıydı.

O paylaşımı görmek için tıklayınız:

Bu detay, takipçilerin büyük kısmı tarafından “rahatsız edici” bulundu.

Sosyal medyada “Tedavi görmeli”, “Takıntılı bir hal aldı” yorumları yapılırken, birçok kişi de Başak Karahan’a destek verdi.

