Aşk Acısı 10 Milyon Dolara Mal Olan Enes Batur, Başak Karahan'ın Ardından Son Paylaşımıyla Tepki Çekti

Bir dönem Youtuber denince akla gelen fenomen isim Enes Batur ile aşk yaşayan Başak Karahan ilişkileri bittikten sonra de içerik üretip göz önünde olmayı sürdürmüştü. İlişkileri sessiz sedasız bitse de her şey Karahan'ın evlilik haberinin duyulmasıyla başladı.

O günden sonra Enes Batur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi. Önce ikilinin eski fotoğraflarını profil resmi yapması, ardından tuhaf ve anlamsız tweet’leri çok konuşuldu. Düğün günü geldiğinde ise herkesin ağzını açık bırakan bir hareket yaptı: 10 milyon dolar değerindeki 4 bine yakın videosunu kanaldan kaldırarak yalnızca Başak Karahan’ın yer aldığı içerikleri bıraktı.