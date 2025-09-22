onedio
Bingöl'e Gitmeyen Türkiye Güzeli İdil Bilgen Ülkeyi Terk Etti: Doktorluk Görevine Bakın Nerede Başladı!

Bingöl’e Gitmeyen Türkiye Güzeli İdil Bilgen Ülkeyi Terk Etti: Doktorluk Görevine Bakın Nerede Başladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.09.2025 - 12:02

2024 Türkiye Güzeli seçilen doktor İdil Bilgen, güzelliğiyle olduğu kadar aldığı eleştirilerle de uzun süre gündemde kalmıştı. Ardından Sağlık Bakanlığı tarafından Bingöl’e ataması yapılınca “Acaba gidecek mi?” soruları sorulmuş, Yayladere halkı da yeni doktorlarını dört gözle beklediklerini açıklamıştı. Ancak Bilgen tercihini farklı yaptı ve Amerika’ya taşındığını duyurdu. New York’tan yaptığı paylaşımlarla kariyerinde yeni bir sayfa açan güzel isim, şimdi ABD’nin en iyi hastanelerinden birinde cerrahi alanında ihtisasına başladı. 

İşte detaylar…

2024 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve Miss World'de ülkemizi temsil eden İdil Bilgen'i hatırlıyorsunuzdur.

2024 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve Miss World’de ülkemizi temsil eden İdil Bilgen’i hatırlıyorsunuzdur.

Yarışmada çeyrek finale kadar yükselen Bilgen, güzelliğiyle olduğu kadar hakkında yapılan yorumlarla da gündemde kalmıştı. Hatta öyle ki Bülent Ersoy, Bilgen için “Kızcağız biraz Şabaniye'ye benziyor çok erkek suratlı. Ben daha kadın hatlarını seviyorum. Benim için güzel kadın Sibel Can'dır. Saç telinden ayak tırnağına kadar kadındır.” diyerek sert bir eleştiride bulunmuş, bu sözler sosyal medyada haftalarca konuşulmuştu. Tüm bu tartışmalar sürerken Bilgen’in eğitim hayatı ve mesleği hep ön plandaydı çünkü o, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu genç bir doktordu.

24 yaşındaki İdil Bilgen, mezuniyetinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın 118. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'ne atanmıştı.

24 yaşındaki İdil Bilgen, mezuniyetinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın 118. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında Bingöl’ün Yayladere ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı.

Ancak güzeller güzeli doktorun oraya gidip gitmeyeceği konusu Türkiye’nin gündeminde günlerce tartışıldı. İlçedeki vatandaşlar “Doğamızla, insanımızla burası harika bir yer. Yeni doktorumuzun gelmesini dört gözle bekliyoruz” sözleriyle Bilgen’i karşılamaya hazırlanmıştı. 

Fakat Bilgen tercihini ABD'den yana yaptı.

Güzel doktor, yaptığı son paylaşımla Amerika'ya taşındığını ve kariyerine New York'ta devam edeceğini açıkladı.

Güzel doktor, yaptığı son paylaşımla Amerika’ya taşındığını ve kariyerine New York’ta devam edeceğini açıkladı.

North Shore Üniversitesi Hastanesi’nde cerrahi alanında ihtisas eğitimine başladığını duyuran Bilgen, sosyal medyada takipçileriyle şu notu paylaştı:

“Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğinde hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin.”

Bilgen, paylaşımında attığı adımları tek tek sıraladı:

Bilgen, paylaşımında attığı adımları tek tek sıraladı:

  • Haziran 2024: Tıp fakültesinden mezun oldu.

  • Eylül 2024: Türkiye Güzeli seçildi, Ukrayna’da kadın sağlığı farkındalığı üzerine çalışmalar yaptı.

  • Mart 2025: Northwell’de ikamet etmek için kabul aldı.

  • Mayıs 2025: USMLE Step 3’ü geçip Miss World’de çeyrek finale yükseldi.

  • Temmuz 2025: New York’a taşındı.

  • Ağustos 2025: New York’un en iyi hastanelerinden birinde çalışmaya başladı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
