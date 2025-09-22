Bingöl’e Gitmeyen Türkiye Güzeli İdil Bilgen Ülkeyi Terk Etti: Doktorluk Görevine Bakın Nerede Başladı!
2024 Türkiye Güzeli seçilen doktor İdil Bilgen, güzelliğiyle olduğu kadar aldığı eleştirilerle de uzun süre gündemde kalmıştı. Ardından Sağlık Bakanlığı tarafından Bingöl’e ataması yapılınca “Acaba gidecek mi?” soruları sorulmuş, Yayladere halkı da yeni doktorlarını dört gözle beklediklerini açıklamıştı. Ancak Bilgen tercihini farklı yaptı ve Amerika’ya taşındığını duyurdu. New York’tan yaptığı paylaşımlarla kariyerinde yeni bir sayfa açan güzel isim, şimdi ABD’nin en iyi hastanelerinden birinde cerrahi alanında ihtisasına başladı.
2024 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve Miss World’de ülkemizi temsil eden İdil Bilgen’i hatırlıyorsunuzdur.
24 yaşındaki İdil Bilgen, mezuniyetinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın 118. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında Bingöl’ün Yayladere ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı.
Güzel doktor, yaptığı son paylaşımla Amerika’ya taşındığını ve kariyerine New York’ta devam edeceğini açıkladı.
Bilgen, paylaşımında attığı adımları tek tek sıraladı:
