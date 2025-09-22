Bingöl’e Gitmeyen Türkiye Güzeli İdil Bilgen Ülkeyi Terk Etti: Doktorluk Görevine Bakın Nerede Başladı!

Yarışmada çeyrek finale kadar yükselen Bilgen, güzelliğiyle olduğu kadar hakkında yapılan yorumlarla da gündemde kalmıştı. Hatta öyle ki Bülent Ersoy, Bilgen için “Kızcağız biraz Şabaniye'ye benziyor çok erkek suratlı. Ben daha kadın hatlarını seviyorum. Benim için güzel kadın Sibel Can'dır. Saç telinden ayak tırnağına kadar kadındır.” diyerek sert bir eleştiride bulunmuş, bu sözler sosyal medyada haftalarca konuşulmuştu. Tüm bu tartışmalar sürerken Bilgen’in eğitim hayatı ve mesleği hep ön plandaydı çünkü o, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu genç bir doktordu.