Ebru Köksal Kimdir, Kaç Yaşında? Ebru Köksal Neden Gözaltına Alındı?

Profesyonel iş yaşamına New York’ta Morgan Stanley bünyesinde finansal analist olarak başlayan Ebru Köksal, ardından Citibank ve AIG gibi dev kurumlarda yatırım bankacılığı ve kurumsal finans alanlarında tecrübe kazanmıştır. 2001 yılında katıldığı Galatasaray bünyesinde Sportif A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği gibi kritik roller üstlenmiş, kulübün mali yapılandırılmasında rol oynamıştır. 2011 yılında Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ilk kadın genel sekreteri olarak tarihe geçen Köksal, aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) yönetim kuruluna seçilen ilk kadın üye unvanını almış; FIFA ve UEFA bünyesinde de danışmanlık ve mentorluk görevleri yürüterek kariyerini uluslararası spor yönetimine taşımıştır.