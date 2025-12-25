onedio
Ebru Köksal Kimdir, Kaç Yaşında? Ebru Köksal Neden Gözaltına Alındı?

Ebru Köksal Kimdir, Kaç Yaşında? Ebru Köksal Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 12:05

Ebru Köksal, spor yönetimi ve finans dünyasında uluslararası camiada tanınan biridir. Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu gibi kritik kurumlarda üst düzey görevler üstlenen Köksal, küresel futbol arenasındaki etkisiyle Türk spor dünyasının bilinen isimleri arasında yer alır. Ebru Köksal'ın adı son olarak Futbolda Şike Kumpası soruşturması kapsamında gözaltına alındığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Peki Ebru Köksal kimdir? Ebru Köksal neden gözaltına alındı?

Ebru Köksal Kimdir?

20 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ebru Köksal, eğitim hayatına Robert Kolej’de başlamıştır. Yükseköğrenimini ABD'de bulunan Brown University’de Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde çift ana dal yaparak tamamlamıştır. Akademik gelişimini iş dünyasındaki başarısıyla harmanlayan Köksal, daha sonra Harvard Business School bünyesindeki Üst Düzey Yönetim Programı’ndan (AMP) mezun olmuştur.

Ebru Köksal Kaç Yaşında?

20 Mayıs 1968 doğumlu olan Ebru Köksal, 57 yaşındadır. 

Ebru Köksal Nereli?

Ebru Köksal İstanbul doğumludur.

Ebru Köksal’ın Kariyeri

Profesyonel iş yaşamına New York’ta Morgan Stanley bünyesinde finansal analist olarak başlayan Ebru Köksal, ardından Citibank ve AIG gibi dev kurumlarda yatırım bankacılığı ve kurumsal finans alanlarında tecrübe kazanmıştır. 2001 yılında katıldığı Galatasaray bünyesinde Sportif A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği gibi kritik roller üstlenmiş, kulübün mali yapılandırılmasında rol oynamıştır. 2011 yılında Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ilk kadın genel sekreteri olarak tarihe geçen Köksal, aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) yönetim kuruluna seçilen ilk kadın üye unvanını almış; FIFA ve UEFA bünyesinde de danışmanlık ve mentorluk görevleri yürüterek kariyerini uluslararası spor yönetimine taşımıştır.

Ebru Köksal Neden Gözaltına Alındı?

Ebru Köksal, Futbolda Şike Kumpası soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Son dakika bilgilerine göre, soruşturma çerçevesinde toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan kişiler şöyle:

  • Lütfi Arıboğan

  • Ahmet Gülüm

  • İlhan Helvacı

  • Ebru Köksal

Soruşturmaya ilişkin adli süreç ve işlemler devam ediyor.

