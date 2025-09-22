Paylaşımı Kalpleri Eritti: Teşkilat'ın Altay'ı Tolga Sarıtaş’tan Minik Oğlu Ali'yle İlk Poz Geldi!
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çiftinden merakla beklenen ilk bebek pozu geldi. 2024 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu ve başarılı modacı, evliliklerinin ardından bebek heyecanını yaşamış ve oğullarına “Ali” adını vereceklerini açıklamıştı. 19 Eylül’de dünyaya gelen minik Ali, aileye bambaşka bir mutluluk kattı. Tolga Sarıtaş'ın oğluyla verdiği ilk poza sosyal medyada beğeni yağdı.
İşte o kare...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş’ı şimdilerde Teşkilat dizisinde izliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve beklenen gün geldi…
Merakla beklediğimiz ilk kare de geçtiğimiz dakikalarda geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın