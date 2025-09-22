onedio
Paylaşımı Kalpleri Eritti: Teşkilat'ın Altay'ı Tolga Sarıtaş’tan Minik Oğlu Ali'yle İlk Poz Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.09.2025 - 16:06

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çiftinden merakla beklenen ilk bebek pozu geldi. 2024 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu ve başarılı modacı, evliliklerinin ardından bebek heyecanını yaşamış ve oğullarına “Ali” adını vereceklerini açıklamıştı. 19 Eylül’de dünyaya gelen minik Ali, aileye bambaşka bir mutluluk kattı. Tolga Sarıtaş'ın oğluyla verdiği ilk poza sosyal medyada beğeni yağdı. 

İşte o kare...

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş’ı şimdilerde Teşkilat dizisinde izliyoruz.

Yakışıklılığı, oyunculuk performansı ve kariyerindeki çıkışıyla uzun süredir gündemde olan Sarıtaş, 2024 yazında hayatını modacı Zeynep Mayruk ile birleştirmişti. Evliliğin ardından çiftin ilk bebek heyecanı da kısa sürede gündeme bomba gibi düşmüştü. O dönemde, bebeklerine “Ali” ismini vereceklerini duyuran ikili, hayranlarını da bu tatlı yolculuğa ortak etmişti.

Ve beklenen gün geldi…

19 Eylül’de Sarıtaş ve Mayruk çifti minik oğulları Ali’ye kavuştu. Çiftin hayatına yepyeni bir sayfa açan bu doğum haberi, hem yakın çevrelerinde hem de sosyal medyada büyük mutlulukla karşılandı.

Merakla beklediğimiz ilk kare de geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Minik Ali'yi pusetiyle taşırken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Tolga Sarıtaş, paylaşıma da 'İlk göz ağrısı.. ❤️' notunu düştü. Mayruk ise paylaşımına 'Yeni bir hayata...' notunu ekledi.

Bebeğin yüzünü net olarak gözükmese de fotoğraf, takipçilerden yoğun ilgi gördü. Genç çiftin, ilerleyen günlerde ailece daha çok fotoğraf paylaşmasını umut ediyor, Minik Ali'yi kısa zamanda net olarak görmeyi diliyoruz.🤗

