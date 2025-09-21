onedio
En Güzel Aktrisler Listesinde Hollywood Yıldızlarını Sollayan Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı!

En Güzel Aktrisler Listesinde Hollywood Yıldızlarını Sollayan Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.09.2025 - 10:05

Dizi ve filmlerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Hande Erçel, güzelliğiyle bu kez Rusya’da gündem oldu. Çevrimiçi sinema platformu Kion ve medya analiz şirketi Medialogia’nın hazırladığı “en güzel yabancı aktrisler” listesine giren Erçel, Jennifer Aniston ve Margot Robbie gibi dünya starlarını solladı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan listeye yorum yağdı. 

İşte detaylar…

Hande Erçel son dönemde sadece Türkiye'de değil, dünyada da adından sıkça söz ettiriyor.

Hande Erçel son dönemde sadece Türkiye’de değil, dünyada da adından sıkça söz ettiriyor.

Dizi ve filmlerle kariyerini büyüten Erçel, güzelliğiyle de uluslararası listelere girmeye devam ediyor. Hatırlarsanız Netflix yapımı “Rüzgara Bırak” filmi bu yıl 14 Şubat’ta izleyiciyle buluşmuştu. 

Barış Arduç’la başrolleri paylaşan Erçel, daha film vizyona girmeden sosyal medyada büyük bir heyecan yaratmıştı. Moskova’daki galaya katılan ikili, kırmızı halıdaki uyumlarıyla da Rus basınında gündem olmuş, hatta Google aramalarında rekor kırmışlardı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Şimdi o ilgi bir kez daha karşılığını buldu.

Şimdi o ilgi bir kez daha karşılığını buldu.

Rusya’nın çevrimiçi sinema platformu Kion ve medya analiz şirketi Medialogia, “en güzel yabancı aktrisler” listesini açıkladı. Listede Hollywood’un ağır topları Jennifer Aniston, Eva Longoria, Margot Robbie ve Sarah Jessica Parker gibi isimler yer alırken, aralarında Hande Erçel’in de bulunması büyük sürpriz oldu. Dahası, Erçel bu dev isimlerin önüne geçti.

İşte Rusya’da yapılan araştırmada en güzel aktrisler listesi...

1. Yuliya Snigir

1. Yuliya Snigir

42 yaşındaki aktris ve model Yuliya Snigir listenin 1. sırasında.

2. Svetlana Hodçenkova

2. Svetlana Hodçenkova

42 yaşındaki sinema oyuncusu Svetlana Hodçenkova listede 2. sırada.

3. Marina Aleksandrova

3. Marina Aleksandrova

43 yaşındaki ünlü oyuncu Marina Aleksandrova listenin 3. sırasına girmeyi başardı.

4. Anna Çipovskaya

4. Anna Çipovskaya

4. sırada 38 yaşındaki oyuncu Anna Çipovskaya var.

5. Lyubov Aksyonova

5. Lyubov Aksyonova

35 yaşındaki güzel oyuncu Lyubov Aksyonova listenin 5. sırasında.

6. Hande Erçel (31)

6. Hande Erçel (31)

Güzel oyuncumuz Hande Erçel ise listenin 6. sırasında kendine yer buldu.

7. Jennifer Aniston

7. Jennifer Aniston

56 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston ise 7. sırada.

8. Eva Longoria

8. Eva Longoria

50 yaşındaki oyuncu Eva Longoria listenin 8. sırasında.

9. Margot Robbie (35)

9. Margot Robbie (35)

Güzelliğiyle ülkemizde de yakından takip edilen Margot Robbie ise listenin 9. sırasında kendine yer bulabildi.

10. Sarah Jessica Parker

10. Sarah Jessica Parker

Listenin 10. sırasında 60 yaşındaki oyuncu Sarah Jessica Parker var.

İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
