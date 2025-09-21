En Güzel Aktrisler Listesinde Hollywood Yıldızlarını Sollayan Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı!
Dizi ve filmlerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Hande Erçel, güzelliğiyle bu kez Rusya’da gündem oldu. Çevrimiçi sinema platformu Kion ve medya analiz şirketi Medialogia’nın hazırladığı “en güzel yabancı aktrisler” listesine giren Erçel, Jennifer Aniston ve Margot Robbie gibi dünya starlarını solladı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan listeye yorum yağdı.
İşte detaylar…
Hande Erçel son dönemde sadece Türkiye’de değil, dünyada da adından sıkça söz ettiriyor.
Şimdi o ilgi bir kez daha karşılığını buldu.
1. Yuliya Snigir
2. Svetlana Hodçenkova
3. Marina Aleksandrova
4. Anna Çipovskaya
5. Lyubov Aksyonova
6. Hande Erçel (31)
7. Jennifer Aniston
8. Eva Longoria
9. Margot Robbie (35)
10. Sarah Jessica Parker
