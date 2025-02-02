Rüzgara Bırak'ın Galası İçin Moskova'ya Giden Hande Erçel, Rusya'da Google'da En Çok Aranan İsim Oldu!
Rüzgara Bırak'ın Galası İçin Moskova'ya Giden Hande Erçel, Rusya'da Google'da En Çok Aranan İsim Oldu!
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Ceylan Naz Baycan'ın kaleme aldığı filmin Moskova galasına katılan Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi herkesi kendine hayran bırakmıştı. Bu hayranlık verilerle de desteklendi.
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Merakla beklenen Netflix yapımı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.
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Filmin başrollerinde oynayan Hande Erçel ve Barış Arduç'un uyumu o kadar beğenildi ki daha film yayınlanmadan hayranları fena yükseldi.
Filmle ilgili her davete katılmaya özen gösteren ikili, Moskova'daki galayı da es geçmedi.
Kimyaları gerçekten o kadar tuttu ve o kadar beğenildiler ki Rusya'da Google aramalarında rekor kırdılar!
Hande Erçel Google Trendler'de Rusya'da %100'lük bir aranmayla zirvede yer alırken, Rüzgara Bırak filmi ise %1.200 aranmayla en çok araştırılan konulardan biri oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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