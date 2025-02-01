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Sevgililer Gününde Evde Plan Yapanlar için Sevgiliyle İzlemelik En Romantik Filmler

Sevgililer Gününde Evde Plan Yapanlar için Sevgiliyle İzlemelik En Romantik Filmler

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.02.2025 - 23:52

Sevgililer günü yaklaştı. Bu özel günde partnerinizle güzel bir akşam için hazırlık yaptıysanız birlikte izleyeceğiniz film önerisi de bizden olsun. Sevgililer gününü evde kutlayacaklar için en romantik filmleri listeledik! Sizin favoriniz hangisi? Bize yazmayı unutmayın!

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1. Before Sunrise (1995)

1. Before Sunrise (1995)

Romantizmin doruklarında geçen unutulmaz bir aşk hikayesi.

2. La La Land (2016)

2. La La Land (2016)

Müzik, aşk ve hayallerin kesiştiği büyüleyici bir film.

3. Pride & Prejudice (2005)

3. Pride & Prejudice (2005)

Klasik bir aşk hikayesini muhteşem sinematografiyle sunan film.

4. The Notebook (2004)

4. The Notebook (2004)

Gözyaşlarına hazır olun, çünkü bu film aşkın gücünü anlatıyor.

5. Marry Me - Evlen Benimle (2022)

5. Marry Me - Evlen Benimle (2022)

Aşka inancınızı tazeleyecek bir romantik film.

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6. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

6. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Unutulamayan bir aşkın etkileyici hikayesi.

7. Titanic (1997)

7. Titanic (1997)

Efsanevi aşk hikayelerinin en unutulmazlarından biri.

8. Her (2013)

8. Her (2013)

Teknoloji ve aşkın farklı bir boyutunu keşfetmek isteyenler için.

9. 500 Days of Summer (2009)

9. 500 Days of Summer (2009)

Gerçekçi ve duygusal bir aşk yolculuğu.

10. Me Before You (2016)

10. Me Before You (2016)

Duygusal ve romantik bir film arayanlar için harika bir seçenek.

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11. Crazy, Stupid, Love (2011)

11. Crazy, Stupid, Love (2011)

Eğlenceli ve romantik bir film keyfi isteyenler için.

12. Notting Hill (1999)

12. Notting Hill (1999)

Ünlü bir oyuncu ve sıradan bir adamın romantik hikayesi.

13. To All the Boys I’ve Loved Before (2018)

13. To All the Boys I’ve Loved Before (2018)

Gençlik aşklarını sevenler için sıcak ve eğlenceli bir seçenek.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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