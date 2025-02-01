Sevgililer Gününde Evde Plan Yapanlar için Sevgiliyle İzlemelik En Romantik Filmler
Sevgililer Gününde Evde Plan Yapanlar için Sevgiliyle İzlemelik En Romantik Filmler
Sevgililer günü yaklaştı. Bu özel günde partnerinizle güzel bir akşam için hazırlık yaptıysanız birlikte izleyeceğiniz film önerisi de bizden olsun. Sevgililer gününü evde kutlayacaklar için en romantik filmleri listeledik! Sizin favoriniz hangisi? Bize yazmayı unutmayın!
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1. Before Sunrise (1995)
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2. La La Land (2016)
3. Pride & Prejudice (2005)
4. The Notebook (2004)
5. Marry Me - Evlen Benimle (2022)
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6. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
7. Titanic (1997)
8. Her (2013)
9. 500 Days of Summer (2009)
10. Me Before You (2016)
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11. Crazy, Stupid, Love (2011)
12. Notting Hill (1999)
13. To All the Boys I’ve Loved Before (2018)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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