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Sevgililer Gününde Yalnızlara Amme Hizmeti: Hem Yalnızlığını Hem de Aşkı Unutturacak 20 Film

Sevgililer Gününde Yalnızlara Amme Hizmeti: Hem Yalnızlığını Hem de Aşkı Unutturacak 20 Film

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.01.2025 - 14:47

Sevgililer Günü’nde yalnız olmak dünyanın sonu değil, hatta bazen büyük bir özgürlük bile olabilir! 14 Şubat’ta her yer kalplerle, çiçeklerle ve romantik jestlerle dolup taşarken, sen de bu günü kendine ayırabilir, harika bir film eşliğinde sevgililer gününde sevgilim yok, diye keyfini bozmaktan kurtulabilirsin. İşte, sevgililer gününü yalnız geçirecekler için 20 film önerisi!

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1. Eat Pray Love (2010)

1. Eat Pray Love (2010)

Julia Roberts'ın canlandırdığı karakter, hayatını yeniden keşfetmek için dünyayı geziyor.

2. Under the Tuscan Sun (2003)

2. Under the Tuscan Sun (2003)

Toskana'da yeni bir hayat kurmaya çalışan bir kadının ilham verici hikayesi.

3. Legally Blonde (2001)

3. Legally Blonde (2001)

Terk edilen bir kadının Harvard Hukuk’a kabul edilerek kendini kanıtlaması.

4. Wild (2014)

4. Wild (2014)

Reese Witherspoon’un başrolünde olduğu, kendini bulma yolculuğuna çıkan bir kadının hikayesi.

5. How to Be Single (2016)

5. How to Be Single (2016)

Sevgililer Günü'nde yalnız olmanın keyfini çıkarmayı öğreten bir komedi.

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6. Bridget Jones’s Diary (2001)

6. Bridget Jones’s Diary (2001)

30'larının başında, bekar ve sakar bir kadının eğlenceli aşk hikayesi.

7. The Other Woman (2014)

7. The Other Woman (2014)

Aldatıldığını öğrenen üç kadının intikam hikayesi.

8. Forgetting Sarah Marshall (2008)

8. Forgetting Sarah Marshall (2008)

Eski sevgiliden unutulmaz bir intikam almak yerine Hawaii’de kafa dinlemek isteyen bir adamın öyküsü.

9. 500 Days of Summer (2009)

9. 500 Days of Summer (2009)

Romantik ama gerçekçi bir aşk hikayesi.

10. Crazy, Stupid, Love (2011)

10. Crazy, Stupid, Love (2011)

Aşkın çılgınlıklarla dolu olabileceğini gösteren komik ve eğlenceli bir film.

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11. Mad Max: Fury Road (2015)

11. Mad Max: Fury Road (2015)

Bol aksiyonlu, distopik bir dünya, aşktan çok hayatta kalma mücadelesi.

12. Inception (2010)

12. Inception (2010)

Beyin yakan bir Christopher Nolan filmi, Sevgililer Günü'nde romantizme yer yok!

13. The Grand Budapest Hotel (2014)

13. The Grand Budapest Hotel (2014)

Wes Anderson’ın harika sinematografisiyle dolu bir kaçış filmi.

14. Parasite (2019)

14. Parasite (2019)

Sınıf mücadelesi, gerilim ve drama dolu bir başyapıt.

15. Interstellar (2014)

15. Interstellar (2014)

Sevgiyi değil, uzayı ve zaman kavramlarını düşündürecek epik bir bilim kurgu.

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16. A Star Is Born (2018)

16. A Star Is Born (2018)

Romantizm var ama asıl güç müzikte ve Lady Gaga’nın performansında.

17. La La Land (2016)

17. La La Land (2016)

Aşkı, hayalleri ve başarısızlıkları anlatan duygusal bir müzikal.

18. Bohemian Rhapsody (2018)

18. Bohemian Rhapsody (2018)

Queen'in efsanevi şarkılarıyla dolu, Freddie Mercury’nin hayatı.

19. Rocketman (2019)

19. Rocketman (2019)

Elton John’un hayatını anlatan enerji dolu bir müzikal film.

20. Whiplash (2014)

20. Whiplash (2014)

Aşk yok ama tutku var! Müziğin sert ve ilham verici yüzü.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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