Sevgililer Gününde Yalnızlara Amme Hizmeti: Hem Yalnızlığını Hem de Aşkı Unutturacak 20 Film
Sevgililer Gününde Yalnızlara Amme Hizmeti: Hem Yalnızlığını Hem de Aşkı Unutturacak 20 Film
Sevgililer Günü’nde yalnız olmak dünyanın sonu değil, hatta bazen büyük bir özgürlük bile olabilir! 14 Şubat’ta her yer kalplerle, çiçeklerle ve romantik jestlerle dolup taşarken, sen de bu günü kendine ayırabilir, harika bir film eşliğinde sevgililer gününde sevgilim yok, diye keyfini bozmaktan kurtulabilirsin. İşte, sevgililer gününü yalnız geçirecekler için 20 film önerisi!
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1. Eat Pray Love (2010)
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2. Under the Tuscan Sun (2003)
3. Legally Blonde (2001)
4. Wild (2014)
5. How to Be Single (2016)
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6. Bridget Jones’s Diary (2001)
7. The Other Woman (2014)
8. Forgetting Sarah Marshall (2008)
9. 500 Days of Summer (2009)
10. Crazy, Stupid, Love (2011)
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11. Mad Max: Fury Road (2015)
12. Inception (2010)
13. The Grand Budapest Hotel (2014)
14. Parasite (2019)
15. Interstellar (2014)
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16. A Star Is Born (2018)
17. La La Land (2016)
18. Bohemian Rhapsody (2018)
19. Rocketman (2019)
20. Whiplash (2014)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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