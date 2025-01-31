Sevgililer Gününde Yalnızlara Amme Hizmeti: Hem Yalnızlığını Hem de Aşkı Unutturacak 20 Film

Sevgililer Günü’nde yalnız olmak dünyanın sonu değil, hatta bazen büyük bir özgürlük bile olabilir! 14 Şubat’ta her yer kalplerle, çiçeklerle ve romantik jestlerle dolup taşarken, sen de bu günü kendine ayırabilir, harika bir film eşliğinde sevgililer gününde sevgilim yok, diye keyfini bozmaktan kurtulabilirsin. İşte, sevgililer gününü yalnız geçirecekler için 20 film önerisi!