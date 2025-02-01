Kimyaları Aşırı Tuttu! Rüzgara Bırak Filminde Partner Olan Hande Erçel ve Barış Arduç Sosyal Medyayı Salladı

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filmi daha yayınlanmadan çok beğenildi. İkilinin partnerlikleri hayranlarını coşturdu. Ekranda birbirlerine çok yakıştırılan Hande Erçel ve Barış Arduç için sosyal medyada övgüler yağdı. Film, yayınlanmadan önce galada bir araya gelen Hande Erçel ile Barış Arduç'un uyumu sosyal medyada büyük ilgi gördü.