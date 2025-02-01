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Kimyaları Aşırı Tuttu! Rüzgara Bırak Filminde Partner Olan Hande Erçel ve Barış Arduç Sosyal Medyayı Salladı

Kimyaları Aşırı Tuttu! Rüzgara Bırak Filminde Partner Olan Hande Erçel ve Barış Arduç Sosyal Medyayı Salladı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.02.2025 - 21:13

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filmi daha yayınlanmadan çok beğenildi. İkilinin partnerlikleri hayranlarını coşturdu. Ekranda birbirlerine çok yakıştırılan Hande Erçel ve Barış Arduç için sosyal medyada övgüler yağdı. Film, yayınlanmadan önce galada bir araya gelen Hande Erçel ile Barış Arduç'un uyumu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı "Rüzgara Bırak" filmi daha yayınlanmadan ilgi odağı oldu. İkilinin partnerlikleri çok beğenildi.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı "Rüzgara Bırak" filmi daha yayınlanmadan ilgi odağı oldu. İkilinin partnerlikleri çok beğenildi.

14 Şubat 2025'te Netflix'te izleyiciyle buluşacak olan film öncesi bir gala gerçekleşti. Kameralara birlikte poz veren Hande Erçel ve Barış Arduç'un kimyası inanılmaz tuttu, pozlarından belli oluyordur!👇🏻

14 Şubat 2025'te Netflix'te izleyiciyle buluşacak olan film öncesi bir gala gerçekleşti. Kameralara birlikte poz veren Hande Erçel ve Barış Arduç'un kimyası inanılmaz tuttu, pozlarından belli oluyordur!👇🏻

Sosyal medyada ikiliye adeta yorum yağdı. Hande Erçel ile Barış Arduç'un uyumu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada ikiliye adeta yorum yağdı. Hande Erçel ile Barış Arduç'un uyumu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte gala gecesinden o pozlara gelen yorumlar...

İşte gala gecesinden o pozlara gelen yorumlar...
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Siz bu ikili hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu ikili hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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