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Gonca Vuslateri Leyla Dizisini Takipten Çıkmıştı: Son Paylaşımlarındaki Göndermeli Sözleri Kafa Karıştırdı!

Gonca Vuslateri Leyla Dizisini Takipten Çıkmıştı: Son Paylaşımlarındaki Göndermeli Sözleri Kafa Karıştırdı!

Leyla Dizisi
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.02.2025 - 18:23

Geçtiğimiz günlerde NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla'nın başrol oyuncusu Gonca Vuslateri, dizinin resmi hesabını takipten çıkmıştı. Dizide birtakım krizler yaşandığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımlar dikkat çekti.

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NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla'da birtakım krizler yaşandığı iddia ediliyordu. Dizinin başrolleri Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri arasında bir anlaşmazlık olduğu yayılmıştı.

NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla'da birtakım krizler yaşandığı iddia ediliyordu. Dizinin başrolleri Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri arasında bir anlaşmazlık olduğu yayılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Gonca Vuslateri dizinin resmi hesabını takipten çıkarak herkesi şaşırtmıştı. Hatta izleyiciler dizinin sayfasının da Vuslateri'yi takipten çıktığı yazılıp çizildi.

Geçtiğimiz günlerde Gonca Vuslateri dizinin resmi hesabını takipten çıkarak herkesi şaşırtmıştı. Hatta izleyiciler dizinin sayfasının da Vuslateri'yi takipten çıktığı yazılıp çizildi.

Vuslateri'den konu ile ilgili bir açıklama gelmedi ancak olayın ardından Gonca Vuslateri ve Leyla dizisi Instagram hesabı birbirini yeniden takip etmeye başladı.

Vuslateri'den konu ile ilgili bir açıklama gelmedi ancak olayın ardından Gonca Vuslateri ve Leyla dizisi Instagram hesabı birbirini yeniden takip etmeye başladı.

Bu hamle söylentileri durdurmaya yetmedi. Ünlü oyuncunun son paylaşımlarındaki göndermeli sözleri merak uyandırdı.

Bu hamle söylentileri durdurmaya yetmedi. Ünlü oyuncunun son paylaşımlarındaki göndermeli sözleri merak uyandırdı.

Vuslateri önce "Zekanın verdiği suskunluk, aptal bir zeminde güçsüzlük olarak algılanır." yazdı.

Vuslateri önce "Zekanın verdiği suskunluk, aptal bir zeminde güçsüzlük olarak algılanır." yazdı.
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Ardından "Haset duygusunun olduğu yerde rekabet değil, ihanet filizlenir." paylaşımına göndermeli bir yorum yazdı.👇🏻

Ardından "Haset duygusunun olduğu yerde rekabet değil, ihanet filizlenir." paylaşımına göndermeli bir yorum yazdı.👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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