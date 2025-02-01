Show TV ve Habertürk’te Yeni Dönem Başlıyor: Rekabet Kurulu’ndan Devir Onayı Çıktı!

Medya sektöründe önemli bir değişim yaşanıyor. Turgay Ciner’in sahibi olduğu Show TV, Habertürk TV, Bloomberg HT ve HT Spor kanallarının Can Holding’e devri, Rekabet Kurulu’nun onayıyla resmen gerçekleşti. Bu gelişme, televizyon dünyasında büyük bir merak ve heyecan uyandırdı.