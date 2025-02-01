Show TV ve Habertürk’te Yeni Dönem Başlıyor: Rekabet Kurulu’ndan Devir Onayı Çıktı!
Show TV ve Habertürk’te Yeni Dönem Başlıyor: Rekabet Kurulu’ndan Devir Onayı Çıktı!
Kaynak: https://magazinburada.net/beklenen-ha...
Medya sektöründe önemli bir değişim yaşanıyor. Turgay Ciner’in sahibi olduğu Show TV, Habertürk TV, Bloomberg HT ve HT Spor kanallarının Can Holding’e devri, Rekabet Kurulu’nun onayıyla resmen gerçekleşti. Bu gelişme, televizyon dünyasında büyük bir merak ve heyecan uyandırdı.
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Uzun yıllardır medya sektöründe faaliyet gösteren Ciner Yayın Holding, radikal bir kararla sektörden tamamen ayrıldı.
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Show TV ve Habertürk gibi önemli medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran grup, tüm hisselerini eğitim sektöründe de yatırımları bulunan Can Holding’e devretti.
Bu süreçte, satış işleminin tamamlanması için Rekabet Kurulu’nun onayı bekleniyordu ve beklenen onay nihayet geldi.
Devir sürecinin resmileşmesiyle birlikte, Show TV ve Habertürk başta olmak üzere devredilen kanallarda nasıl bir değişim yaşanacağı büyük bir soru işareti.
Medya kulislerinde, yeni yönetimin ciddi bir dönüşüm planladığı ve bu süreçte işten çıkarmalar dahil olmak üzere köklü değişikliklerin gündemde olduğu konuşuluyor.
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Can Holding’in medya sektörüne nasıl bir vizyon getireceği ve bu değişimin izleyicilere nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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