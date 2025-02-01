onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Show TV ve Habertürk’te Yeni Dönem Başlıyor: Rekabet Kurulu’ndan Devir Onayı Çıktı!

Show TV ve Habertürk’te Yeni Dönem Başlıyor: Rekabet Kurulu’ndan Devir Onayı Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.02.2025 - 17:00

Medya sektöründe önemli bir değişim yaşanıyor. Turgay Ciner’in sahibi olduğu Show TV, Habertürk TV, Bloomberg HT ve HT Spor kanallarının Can Holding’e devri, Rekabet Kurulu’nun onayıyla resmen gerçekleşti. Bu gelişme, televizyon dünyasında büyük bir merak ve heyecan uyandırdı.

Kaynak: https://magazinburada.net/beklenen-ha...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun yıllardır medya sektöründe faaliyet gösteren Ciner Yayın Holding, radikal bir kararla sektörden tamamen ayrıldı.

Uzun yıllardır medya sektöründe faaliyet gösteren Ciner Yayın Holding, radikal bir kararla sektörden tamamen ayrıldı.

Show TV ve Habertürk gibi önemli medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran grup, tüm hisselerini eğitim sektöründe de yatırımları bulunan Can Holding’e devretti.

Show TV ve Habertürk gibi önemli medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran grup, tüm hisselerini eğitim sektöründe de yatırımları bulunan Can Holding’e devretti.

Bu süreçte, satış işleminin tamamlanması için Rekabet Kurulu’nun onayı bekleniyordu ve beklenen onay nihayet geldi.

Bu süreçte, satış işleminin tamamlanması için Rekabet Kurulu’nun onayı bekleniyordu ve beklenen onay nihayet geldi.

Devir sürecinin resmileşmesiyle birlikte, Show TV ve Habertürk başta olmak üzere devredilen kanallarda nasıl bir değişim yaşanacağı büyük bir soru işareti.

Devir sürecinin resmileşmesiyle birlikte, Show TV ve Habertürk başta olmak üzere devredilen kanallarda nasıl bir değişim yaşanacağı büyük bir soru işareti.

Medya kulislerinde, yeni yönetimin ciddi bir dönüşüm planladığı ve bu süreçte işten çıkarmalar dahil olmak üzere köklü değişikliklerin gündemde olduğu konuşuluyor.

Medya kulislerinde, yeni yönetimin ciddi bir dönüşüm planladığı ve bu süreçte işten çıkarmalar dahil olmak üzere köklü değişikliklerin gündemde olduğu konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Can Holding’in medya sektörüne nasıl bir vizyon getireceği ve bu değişimin izleyicilere nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Can Holding’in medya sektörüne nasıl bir vizyon getireceği ve bu değişimin izleyicilere nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın