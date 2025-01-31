Show TV'nin Sevilen Dizisi Sandık Kokusu için Final Kararı: Tarih Belli Oldu!
Show TV'nin Sevilen Dizisi Sandık Kokusu için Final Kararı: Tarih Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'ndan hayranlarını üzecek haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre beklenen final tarihi belli oldu. Dizi yakında ekrana veda edecek. Peki, Sandık Kokusu final bölümü ne zaman? İşte cevabı...
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Show TV’nin O3 Medya imzalı iddialı dizisi Sandık Kokusu için final kararı alındı.
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Başrollerini Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün paylaştığı dizi 50. bölümü ile ekranlara veda edecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre şu ana kadar 43 bölümü yayınlanan dizinin planlanan final tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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