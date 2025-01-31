Benzerlikleri Görenleri Şaşırttı: MasterChef Mehmet Şef Merak Edilen Oğlu ile Ödül Törenine Katıldı!
Benzerlikleri Görenleri Şaşırttı: MasterChef Mehmet Şef Merak Edilen Oğlu ile Ödül Törenine Katıldı!
MasterChef Türkiye’nin en dikkat çeken jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmadaki sert eleştirileri ve kendine has üslubuyla sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez mutfaktaki başarısıyla değil, özel hayatıyla ilgi odağı oldu. Kristal Marmara Ödülleri gecesine oğlu Utkan Yalçınkaya ile katılan ünlü şef, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Baba-oğulun benzerliği ise görenleri şaşırttı.
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MasterChef Türkiye’nin sert ve keskin yorumlarıyla tanınan jürisi Mehmet Yalçınkaya, bu kez yarışma dışındaki özel hayatıyla dikkat çekti.
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Ünlü şef, kendisi gibi mutfak dünyasında ilerleyen oğlu Utkan Yalçınkaya ile birlikte Kristal Marmara Ödülleri gecesine katıldı.
Baba-oğul, gecede birlikte objektiflere poz verirken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Kullanıcılar, Utkan Yalçınkaya’nın babasına olan benzerliğini vurgulayan “Tıpkı babası”, “Babasının kopyası” gibi yorumlarla paylaşımlar yaptı.
Üç çocuk babası olduğu bilinen Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Utkan, babasının izinden giderek mutfak sanatları alanında kariyer yapmaya karar verdi.
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Ünlü şefin oğluyla birlikte verdiği poz, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. İşte o poz👇🏻
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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