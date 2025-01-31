Benzerlikleri Görenleri Şaşırttı: MasterChef Mehmet Şef Merak Edilen Oğlu ile Ödül Törenine Katıldı!

MasterChef Türkiye’nin en dikkat çeken jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmadaki sert eleştirileri ve kendine has üslubuyla sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez mutfaktaki başarısıyla değil, özel hayatıyla ilgi odağı oldu. Kristal Marmara Ödülleri gecesine oğlu Utkan Yalçınkaya ile katılan ünlü şef, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Baba-oğulun benzerliği ise görenleri şaşırttı.