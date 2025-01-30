Esra Erol, Armağan Çağlayan'ın "Konuklarına Psikolojik Şiddet Uyguluyor" Eleştirisine Yanıt Verdi!

Az Önce Konuştum'a katılan Esra Erol, Candaş Tolga Işık'ın sorularını Ekol TV'de yanıt verdi. Esra Erol, geçtiğimiz günlerde işlediği kayıp Fatih Aydın konusuna değindi. Anne Rabia ile ilgili Armağan Çağlayan, 'Esra Erol'da bir konuğa günlerdir psikolojik şiddet uygulanıyor.' diye yazmıştı. Candaş Tolga Işık bu iddiayı sordu. Bakın, Esra Erol ne yanıt verdi...