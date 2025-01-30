Esra Erol, Armağan Çağlayan'ın "Konuklarına Psikolojik Şiddet Uyguluyor" Eleştirisine Yanıt Verdi!
Esra Erol, Armağan Çağlayan'ın "Konuklarına Psikolojik Şiddet Uyguluyor" Eleştirisine Yanıt Verdi!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=QLLfi...
Az Önce Konuştum'a katılan Esra Erol, Candaş Tolga Işık'ın sorularını Ekol TV'de yanıt verdi. Esra Erol, geçtiğimiz günlerde işlediği kayıp Fatih Aydın konusuna değindi. Anne Rabia ile ilgili Armağan Çağlayan, 'Esra Erol'da bir konuğa günlerdir psikolojik şiddet uygulanıyor.' diye yazmıştı. Candaş Tolga Işık bu iddiayı sordu. Bakın, Esra Erol ne yanıt verdi...
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Ünlü sunucu Esra Erol, Ekol TV'de Az Önce Konuştum'a katıldı. Candaş Tolga Işık'ın, Erol'a sorularından biri de programı ile ilgili aldığı eleştiriydi.
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Geçtiğimiz günlerde aylarca aradığı Fatih Aydın kaybı ile ilgili anne Rabia, stüdyoda sinir krizi geçirmişti.
Canlı yayında o anların ardından Armağan Çağlayan "Esra Erol’da bir konuğa günlerdir yapılan psikolojik şiddet bugün çığırından çıktı fakat. Şunu başka bir kanalda yapsalar neler olacağını tahmin bile edemeyiz! Rabia Hanım yalancı olabilir, tutarsız olabilir ya da suçlu olabilir, ama bunlar bir kadına psikolojik şiddet uygulanmasına sebep olamaz." diye yazmıştı.
Rabia'nın başka erkeklerle ilişkisi olduğu iddialarının üzerine giden Esra Erol, 22 yaşındaki Fatih'in kaybolmasının ardındaki sebebi araştırıyordu.
Ancak o anlar psikolojik şiddet eleştirilerine neden oldu. Candaş Tolga Işık'ın, Erol'a konuklarına psikolojik şiddet uyguladığını söyleyen eleştirileri sordu.
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Esra Erol bu soruya yanıtında, "Psikolojik şiddet eleştirisi oldu. Eleştirileri değil." diye söze başladı. Devamında ise, "Sadece bulunduğunuz noktadan baktığınızda öyle yorumlayabilirsiniz. Ama öncesinde ve sonrasında neler olduğunu bilmiyorsunuz. Ben kimseye böyle bir davranışta bulunmam. Gerçeği ortaya çıkarmak istiyorum hele ki o gerçek bir çocuğun kaybı ile ilgiliyse." dedi.
Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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