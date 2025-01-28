Esra Erol'a Katılan Konuğun "Medeni Haliniz" Sorusuna Yanıtı İlginç Yorumlara Sebep Oldu!
Esra Erol'a Katılan Konuğun "Medeni Haliniz" Sorusuna Yanıtı İlginç Yorumlara Sebep Oldu!
Esra Erol'da aranan 3 çocuğunu evde bırakıp İsmail Dursun’a kaçan Kehriban Işık bulundu. Kaçtığı İsmail Dursun da yayına Kehriban ile geldi. Esra Erol'un medeni haliniz sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu. İsmail'in verdiği yanıt ile ilgili izleyenlerden ilginç yorumlar geldi. Kimisi tiye alırken kimisi de 'Ne var bunda?' diye sordu.
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Şahin Bey, 3 çocuğunu evde bırakarak İsmail Dursun ile birlikte kaçan eşi Kehriban Işık’ı bulmak amacıyla Esra Erol'a katıldı. Kayıp kadın geçtiğimiz bölümlerde bulundu.
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Eşinin, İsmail tarafından baskı altında tutulduğunu, telefonuna el konulduğunu ve kaçmasının neredeyse imkansız olduğunu öne süren Şahin Bey, eşi ve kaçtığı İsmail ile canlı yayında yüzleşti. Kehriban halinden memnundu, İsmail Bey de evli kadınla ilişkisini savundu.
Yayın sırasında Esra Erol'un sorularına yanıt veren İsmail, "Medeni haliniz" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
Stüdyodaki seyirciler yanıtına güldüler. Sosyal medyada ise izleyenlerin bir kısmı tiye alırken bazıları "Ne var bunda?" diye sordu.
O anları 1:55'ten itibaren izleyebilirsiniz.
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Sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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