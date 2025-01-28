Esra Erol'a Katılan Konuğun "Medeni Haliniz" Sorusuna Yanıtı İlginç Yorumlara Sebep Oldu!

Esra Erol'da aranan 3 çocuğunu evde bırakıp İsmail Dursun’a kaçan Kehriban Işık bulundu. Kaçtığı İsmail Dursun da yayına Kehriban ile geldi. Esra Erol'un medeni haliniz sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu. İsmail'in verdiği yanıt ile ilgili izleyenlerden ilginç yorumlar geldi. Kimisi tiye alırken kimisi de 'Ne var bunda?' diye sordu.