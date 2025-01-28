Erkan Avcı Kendinden Geçti: Kızıl Goncalar'daki Zikir Sahnesi Gündeme Damgasını Vurdu!

Now TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi dün akşam yeni bölümüyle efsane bir giriş yaptı. İlk sahne Ulular’dan ve Faniler’den zikir sahnesiydi. Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Mert Turak ve Mina Demirtaş gibi dizi oyuncularının huşu içinde zikir çektiği anlar gündeme damgasını vurdu. Oyunculara '40 yıllık tarikat lideri gibi, nasıl da gerçekçi oynuyorlar!' yorumları geldi.