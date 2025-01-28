Erkan Avcı Kendinden Geçti: Kızıl Goncalar'daki Zikir Sahnesi Gündeme Damgasını Vurdu!
Erkan Avcı Kendinden Geçti: Kızıl Goncalar'daki Zikir Sahnesi Gündeme Damgasını Vurdu!
Now TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi dün akşam yeni bölümüyle efsane bir giriş yaptı. İlk sahne Ulular’dan ve Faniler’den zikir sahnesiydi. Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Mert Turak ve Mina Demirtaş gibi dizi oyuncularının huşu içinde zikir çektiği anlar gündeme damgasını vurdu. Oyunculara '40 yıllık tarikat lideri gibi, nasıl da gerçekçi oynuyorlar!' yorumları geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde oynadığı yeni bölümündeki zikir sahnesi gündeme damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılbaşı arasının ardından muhteşem bir bölümle dün akşam ekrana gelen Kızıl Goncalar, Ulular’dan ve Faniler’den zikir sahnesi ile giriş yaptı.
Zikir sahnesinde Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Mert Turak ve Mina Demirtaş'ın performansı dikkat çekti. Avcı başarılı oyunculuğu ile beğeni topladı.
İşte o sahne:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın