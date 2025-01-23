Üfürükçüyü Savunmak için Yayına Bağlanıp Müge Anlı'ya Çıkışan Kadın Özür Diledi!
Üfürükçüyü Savunmak için Yayına Bağlanıp Müge Anlı'ya Çıkışan Kadın Özür Diledi!
Müge Anlı'nın yayınlarına üfürükçü olayı damgasını vurdu. Almanya'dan Bursa'daki üfürükçüye kaçan iki kardeş dünkü yayında bulunmuştu. Müge Anlı'ya 'ölüm büyüsü' yapıldığını söyleyen ve peygamberliğini ilan eden üfürükçüyü kayıp kadınlardan Emine yayına bağlanıp savunmuştu. Müge Anlı'dan hesap soran kayıp Emine, bugünkü yayında ünlü sunucudan özür diledi.
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Müge Anlı, programına katılan üfürükçü kadının açıklamaları ile günlerdir gündemdeki yerini koruyor. Bugünkü yayına ise stüdyoya muska bırakan anne damgasını vurmuştu.
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Geçtiğimiz gün Almanya'dan Bursa'daki üfürükçüye kaçan iki kardeş Hülya ve Emine bulundu. Ancak Emine dünkü yayına inandığı üfürükçü ile birlikte katıldı.
Müge Anlı'ya "Beni ciddiye alın." diye çıkıştıktan sonra üfürükçüyü savunan kadın hem izleyenleri hem de ünlü sunucuyu çileden çıkardı.
Müge Anlı son olarak kadına dinlediği ses kaydını sordu. Eltisine büyü yaptıran Emine’ye üfürükçünün gönderdiği "İdrarını bağlayıp ağzından tuvaletini yaptıracağım." dediği ve bunu kahkahalarla anlattığı ses kaydı yayına verildi.
Emine bu iddiayı yalanlamakla kalmayıp Müge Anlı'dan "Benden ne istiyorsunuz?" diye hesap sorunca Anlı, çok sinirlendi. "Senin çocuğun nerde kızım? Sen bu kötülüğün içerisindeyken çocuğunun polis tarafından alınması gerek." demişti.
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Emine, "Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?!" diye çıkıştı. Geri adım atmayan Emine, bugünkü yayında stüdyo konuğu oldu.
Yayında Müge Anlı'dan özür dileyen Emine, "Beni muhabiriniz uyardı. Çocuğumun başına bir şey gelebileceğini düşünmedim. Size de saygısızlık ettim. Endişe etmekte haklısınız. Özür diliyorum." dedi.
Yayının 40'ıncı dakikasından itibaren o anları izleyebilirsiniz👇🏻
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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