Müge Anlı'daki Üfürükçüye İnanıp Kaçan Kadınların Annesi, Koltuğun Arasına Bir Şey Sıkıştırırken Görüldü!
Müge Anlı'daki Üfürükçüye İnanıp Kaçan Kadınların Annesi, Koltuğun Arasına Bir Şey Sıkıştırırken Görüldü!
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Müge Anlı'da geçtiğimiz günlerde Almanya'dan yayına katılan iki erkek kardeş, eşlerinin bir üfürükçünün sözüyle hareket ederek kendilerini terk edip Türkiye'ye kaçtıklarını söylemişti.
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Dünkü yayına bağlanan üfürükçünün "Ben mehdinin hizmetçisiyim" dediği ve bir WhatsApp grubunda peygamberliğini ilan ettiği öğrenildi.
Dikkatli izleyiciler dünkü yayından önemli bir anı yakaladılar. Eşlerinden kaçarak Türkiye'ye gelen kadınların annesi, yayın sırasında koltuğun arasına bir şey sıkıştırırken görüldü.
Koltuğun arasına gerçekten bir şey koydu mu ya da ne koydu bilinmese de Müge Anlı daha sonra kontrol edeceklerini dile getirdi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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