Survivor'a Katılan Hayrettin, Açlıktan Hırsızlık Yaptığını İtiraf Etti
Survivor'a Katılan Hayrettin, Açlıktan Hırsızlık Yaptığını İtiraf Etti
Survivor 2021 kadrosunda yarışan sosyal medya fenomeni Hayrettin Karaoğuz, yarışmada yaşadıklarını Berfu Yenenler'e anlattı. Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Hayrettin, açlıktan gözünün döndüğünü ve hırsızlık yaptığını itiraf etti. İşte o anlar...
KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri
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Survivor'ın 2021 kadrosunda yer alan sosyal medya fenomeni Hayrettin Karaoğuz, yarışmanın popüler isimlerinden olsa da 39. bölümde elenmişti.
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Survivor'da yaşadıklarını Berfu Yenenler'in programında anlatan Hayrettin, o döneme dair bomba itiraflarda bulundu.
Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Hayrettin, açlıktan hırsızlık yaptığını ve elenmek için stratejik davrandığını anlattı.
Hırsızlık yaptığını "Herkesten çaldım" diyerek anlatan Hayrettin, ayrıca elendikten sonra otele giderken şoförün gofretini çaldığını itiraf etti.
Elendikten sonra aşırı sevindiği için veda anlarının iki defa çekildiğini de anlatan Hayrettin Karaoğuz, arkadaşlarına bilerek kendisini yazdırdığını söyledi.
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İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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