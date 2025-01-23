Hikâye Hareketlenecek! "Bahar" Dizisine Timur'un Halası Geliyor
Hikâye Hareketlenecek! "Bahar" Dizisine Timur'un Halası Geliyor
Show TV'nin iddialı dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var mısın? son derece başarılı reytingler alıyor. 2. sezonunda olmasına rağmen seyirciye dinamik bir hikâye sunan Bahar dizisinde beklenmedik bir değişiklik yapılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Timur karakterinin halası geliyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, değişen senaryo ekibiyle çok daha dinamik bir havaya büründü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. sezonuyla başarısını sürdürmeye devam eden dizi hakkında Birsen Altuntaş yine bomba bir haber yayınladı.
Altuntaş'ın haberine göre diziye önümüzdeki bölümlerde Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur karakterinin halası dahil olacak.
Timur'un halasının diziyi hareketlendireceğini belirten Altuntaş, söz konusu rol için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.
Bolu, Kartalkaya'daki otel faciası nedeniyle bu hafta yayınlanamayan Bahar dizisi, 28 Ocak Salı günü kaldığı yerden devam edecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın