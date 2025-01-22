ATV'nin Yeni Dizisi "Kardelenler"in Yayın Tarihi Belli Oldu
ATV'nin Yeni Dizisi "Kardelenler"in Yayın Tarihi Belli Oldu
ATV'nin yeni sezon için iddialı işlerinden 'Kardelenler' şimdiden büyük merak uyandırmıştı. Barış Falay'ın başrolünde yer aldığı dizinin yayın tarihi sonunda açıklandı. Peki, Kardelenler hangi dizilerle rakip oldu?
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ATV'nin yeni sezon için iddialı işleri arasında yer alan Kardelenler için çalışmalar tam gaz devam ediyor.
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Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Uğur Uzunel gibi isimlerin rol aldığı Kardelenler'in çekimleri devam ederken merakla beklenen dizinin yayın tarihi fragmanla beraber geldi.
Pazar akşamları yayınlanacağı duyurulan dizi, 2 Şubat günü yayın hayatına başlıyor.
Böylece Şakir Paşa Ailesi, Teşkilat ve Deha, Kardelenler dizisinin rakibi olacak.
Kardelenler dizisi konusu ne?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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