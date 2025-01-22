Bu Kadarını Beklemiyorduk! Yalı Çapkını'nda Suna, Ferit'ten Hamile Kalmış

Bir dönem reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, şu an o ihtişamlı günlerinden çok uzak. 100. bölümde final yapması beklenen dizinin çorbaya dönen senaryoyu nasıl toparlayacağı en büyük merak konusu olurken 92. bölüm fragmanında işler daha da sarpa sardı. Suna ve Ferit öpüşesinin daha da ileriye gittiğini ikilinin diyaloglarından zaten anlarken bir de öğrendik ki Ferit, Suna'dan hamile kalmış. Bakalım söz konusu olay nasıl ele alınacak?