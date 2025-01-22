Bu Kadarını Beklemiyorduk! Yalı Çapkını'nda Suna, Ferit'ten Hamile Kalmış
Bu Kadarını Beklemiyorduk! Yalı Çapkını'nda Suna, Ferit'ten Hamile Kalmış
Bir dönem reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, şu an o ihtişamlı günlerinden çok uzak. 100. bölümde final yapması beklenen dizinin çorbaya dönen senaryoyu nasıl toparlayacağı en büyük merak konusu olurken 92. bölüm fragmanında işler daha da sarpa sardı. Suna ve Ferit öpüşesinin daha da ileriye gittiğini ikilinin diyaloglarından zaten anlarken bir de öğrendik ki Ferit, Suna'dan hamile kalmış. Bakalım söz konusu olay nasıl ele alınacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'de 3 sezondur yayınlanan Yalı Çapkını, 100 bölümle final yapacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son iki sezondur işlerin sarpa sardığı dizideki son bomba Ferit ve Suna öpüşmesi olurken bir de gördük ki Suna ve Ferit birlikte olmuş!
Suna ile geçirdiği gece sonrası Ferit'in psikolojisi iyiden iyiye kötüleşirken bölüm sonunda büyük bir sürpriz olmuş ve Seyran, Ferit ve Suna çatışmanın tam ortasında kalmışlardı.
Ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan Suna, yoğun bakımdayken bile Ferit diye sayıklarken bir de ne duyalım? Suna hamileymiş!
Abidin'le uzun süredir ayrı olan Suna'nın bebeğinin Ferit'ten olduğu aşikar olurken fragmanda Ferit'in verdiği tepki önümüzdeki bölümlerin kaosunu şimdiden hissettirdi. Akıllardaki tek soru ise finale 8 bölüm kala tüm bu olayların nasıl toparlanacağı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Yalı Çapkını'nın olay olan yeni bölüm fragmanı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bu diziyi izleyenin akıl sağlığından şüphe duyarım !
Düzeltme yalı sapığı 😃