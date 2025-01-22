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ATV'den Son Dakika Değişikliği: Kuruluş Osman Bu Akşam Yayınlanmayacak!

ATV'den Son Dakika Değişikliği: Kuruluş Osman Bu Akşam Yayınlanmayacak!

Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.01.2025 - 18:55

Bolu'da 21 Ocak günü gerçekleşen otel faciasının ardından televizyon kanallarının yayın akışları değişmiş ve diziler tekrar bölümleriyle ekrana gelmişti. 22 Ocak günü için kanalların kararı beklenirken ATV, son dakika değişikliği yaptı. Kuruluş Osman dizisini yayınlama kararı alan ATV, bu kararını değiştirdiğini duyurdu. Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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21 Ocak günü Bolu, Kartalkaya'da yaşanan otel faciası sonrasında milli yas ilan edilmesiyle kanallar dizilerin yeni bölümlerini yayınlamaktan vazgeçmişti.

21 Ocak günü Bolu, Kartalkaya'da yaşanan otel faciası sonrasında milli yas ilan edilmesiyle kanallar dizilerin yeni bölümlerini yayınlamaktan vazgeçmişti.

22 Ocak günü hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu olurken ATV, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünü yayın akışına eklemişti.

22 Ocak günü hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu olurken ATV, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünü yayın akışına eklemişti.

Söz konusu durum hakkında ATV'den son dakika düzeltmesi geldi ve Kuruluş Osman, yayın akışından kaldırıldı.

Söz konusu durum hakkında ATV'den son dakika düzeltmesi geldi ve Kuruluş Osman, yayın akışından kaldırıldı.

Birsen Altuntaş, gelen son habere göre Kuruluş Osman'ın tekrar bölümünün yayınlanacağını duyurdu.

Birsen Altuntaş, gelen son habere göre Kuruluş Osman'ın tekrar bölümünün yayınlanacağını duyurdu.
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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