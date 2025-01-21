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Tek Rakibi Kendisi! Aşiret Dizisi Uzak Şehir, Reytingleri Altüst Etti

Tek Rakibi Kendisi! Aşiret Dizisi Uzak Şehir, Reytingleri Altüst Etti

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.01.2025 - 12:07

Kanal D'nin yeni sezon için en sürpriz işi olan Uzak Şehir, her hafta kendi reyting rekorunu kırıyor. Pazartesi akşamlarının tartışmasız galibi Kızıl Goncalar'ı ekarte edip mekanın yeni sahibi olan Uzak Şehir, son bölümüyle yine reytinglerde fırtına gibi esti. İzleyicinin aşiret dizisi özlemini gideren Uzak Şehir, son bölümde resmen kendisiyle yarıştı ve hem yeni bölüm hem özetiyle beraber reytinglerde ilk iki sırayı kendine rezerveledi.

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Kanal D'nin yeni sezon bombası Uzak Şehir, her hafta reytinglerini muazzam bir hızla arttırıyor.

Kanal D'nin yeni sezon bombası Uzak Şehir, her hafta reytinglerini muazzam bir hızla arttırıyor.

Asmalı Konak, Sıla, Zerda gibi aşiret dizilerinin özlemini çeken seyirciye ilaç gibi gelen Uzak Şehir, son bölümüyle pazartesi akşamlarının tek galibi olduğunu resmen duyurdu.

Asmalı Konak, Sıla, Zerda gibi aşiret dizilerinin özlemini çeken seyirciye ilaç gibi gelen Uzak Şehir, son bölümüyle pazartesi akşamlarının tek galibi olduğunu resmen duyurdu.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Kızıl Goncalar'ın üç haftalık ekran molasını fırsat bilip hikâyesini enfes bir noktaya getiren Uzak Şehir, son bölümle mekanın yeni sahibi olduğunu belli etti.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Kızıl Goncalar'ın üç haftalık ekran molasını fırsat bilip hikâyesini enfes bir noktaya getiren Uzak Şehir, son bölümle mekanın yeni sahibi olduğunu belli etti.

Uzak Şehir'in 10. bölümü Total grubunda 14.06, AB'de 9.31 ve ABC1'de 12.43 reyting oranına ulaştı. Böylece her kategoride birincilik koltuğuna oturdu.

Uzak Şehir'in 10. bölümü Total grubunda 14.06, AB'de 9.31 ve ABC1'de 12.43 reyting oranına ulaştı. Böylece her kategoride birincilik koltuğuna oturdu.

Pazartesi akşamı tek rakibi yine kendisi olan Uzak Şehir'in özet bölümü ise Total'de 7.83 ve ABC1'de 6.53 reyting alarak 2. olurken AB grubunda 5.12 reytingle 3. oldu.

Pazartesi akşamı tek rakibi yine kendisi olan Uzak Şehir'in özet bölümü ise Total'de 7.83 ve ABC1'de 6.53 reyting alarak 2. olurken AB grubunda 5.12 reytingle 3. oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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