Kızılcık Şerbeti'nde Sezon Sonuna Kadar Gerçekleşmesi Muhtemel Olaylar
Kızılcık Şerbeti'nde Sezon Sonuna Kadar Gerçekleşmesi Muhtemel Olaylar
Show TV'nin kısa sürede fenomen olan dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölüm izleyiciyi şoke etmeye devam ediyor. Tam olaylar bitti derken yeni kaosların hüküm sürdüğü Şerbo'da sezon sonuna henüz çok varken 'Daha fazla ne olabilir?' diye düşündük. İşte aklımıza gelen ihtimallerden birkaçı...
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Cuma akşamlarının tartışmasız en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kaos ve entrika hız kesmeden devam ediyor.
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Görkem'in ortalığı aleve vermesi, Fatih'in Doğa'nın kalbini kazanmak için çabası, Kıvılcım'ın Ömer'den hamile kalması gibi olaylar Şerbo'da suların bir türlü durulmamasını sağlarken sezon finaline daha haftalar olan dizide neler olabileceğine dair teoriler ürettik.
Aldığı enfes reytinglerle 4. sezonu garantilediği apaçık belli olan Kızılcık Şerbeti'ne dair teorilerimiz için buyrunuz efendim!
Önce Abdullah ve yeni otel müdürü Işıl'a bakalım. Şerbo izleyicisi tarafından Alev'in ikizi olarak betimlenen Işıl, kesinlikle Apo'yla bir ilişkiye başlar.
İlhami - Firaz - Nursema üçgeninde beklenmedik ters köşe!
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Kıvılcım ve Ömer'in bebek kavgası!
Doğa'yı yeniden kazanmak için resmen bambaşka biri olan Fatih, nikahı basar basmaz eski haline döner.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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