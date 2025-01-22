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Kızılcık Şerbeti'nde Sezon Sonuna Kadar Gerçekleşmesi Muhtemel Olaylar

Kızılcık Şerbeti'nde Sezon Sonuna Kadar Gerçekleşmesi Muhtemel Olaylar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.01.2025 - 21:07

Show TV'nin kısa sürede fenomen olan dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölüm izleyiciyi şoke etmeye devam ediyor. Tam olaylar bitti derken yeni kaosların hüküm sürdüğü Şerbo'da sezon sonuna henüz çok varken 'Daha fazla ne olabilir?' diye düşündük. İşte aklımıza gelen ihtimallerden birkaçı...

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Cuma akşamlarının tartışmasız en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kaos ve entrika hız kesmeden devam ediyor.

Cuma akşamlarının tartışmasız en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kaos ve entrika hız kesmeden devam ediyor.

Görkem'in ortalığı aleve vermesi, Fatih'in Doğa'nın kalbini kazanmak için çabası, Kıvılcım'ın Ömer'den hamile kalması gibi olaylar Şerbo'da suların bir türlü durulmamasını sağlarken sezon finaline daha haftalar olan dizide neler olabileceğine dair teoriler ürettik.

Görkem'in ortalığı aleve vermesi, Fatih'in Doğa'nın kalbini kazanmak için çabası, Kıvılcım'ın Ömer'den hamile kalması gibi olaylar Şerbo'da suların bir türlü durulmamasını sağlarken sezon finaline daha haftalar olan dizide neler olabileceğine dair teoriler ürettik.

Aldığı enfes reytinglerle 4. sezonu garantilediği apaçık belli olan Kızılcık Şerbeti'ne dair teorilerimiz için buyrunuz efendim!

Aldığı enfes reytinglerle 4. sezonu garantilediği apaçık belli olan Kızılcık Şerbeti'ne dair teorilerimiz için buyrunuz efendim!

Önce Abdullah ve yeni otel müdürü Işıl'a bakalım. Şerbo izleyicisi tarafından Alev'in ikizi olarak betimlenen Işıl, kesinlikle Apo'yla bir ilişkiye başlar.

Önce Abdullah ve yeni otel müdürü Işıl'a bakalım. Şerbo izleyicisi tarafından Alev'in ikizi olarak betimlenen Işıl, kesinlikle Apo'yla bir ilişkiye başlar.

Geçtiğimiz bölüm aralarında geçen tatlı-sert atışmalar ve Apo'nun hala Pembe'ye yüz vermemesi bunun sinyallerini bangır bangır verdi. Senaristleri Pembe'ye partner getirmesi için harekete geçmeye davet ediyoruz.

İlhami - Firaz - Nursema üçgeninde beklenmedik ters köşe!

İlhami - Firaz - Nursema üçgeninde beklenmedik ters köşe!

Şu an Firaz Nursema'ya Nursema ise İlhami'ye aşık. İlhami kalbini ölen nişanlısının ardından kapatsa da Şerbo'da ne olacağı belli olmaz. İlhami tarafından reddedilip Firaz'dan hamle alan Nursema, yavaş yavaş İlhami'nin ilgisini çekebilir. Valla olur mu olur!

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Kıvılcım ve Ömer'in bebek kavgası!

Kıvılcım ve Ömer'in bebek kavgası!

Doğa'ya ilk sezon bebeklerini aldırması için baskı yapan Kıvılcım, kesinlikle Ömer'den hamile kalınca yine aynı hamleyi yapar. E haliyle Ömer'le bebekleri konusunda epey tartışma yaşar. Elbette kazanan Ömer olur ve Kıvılcım'la bebeklerini kucaklarına alırlar. Fakat bu tartışmayı uzun süre izleriz.

Doğa'yı yeniden kazanmak için resmen bambaşka biri olan Fatih, nikahı basar basmaz eski haline döner.

Doğa'yı yeniden kazanmak için resmen bambaşka biri olan Fatih, nikahı basar basmaz eski haline döner.

Doğa'yı hiç kimseden kıskanmayıp bir de dünyanın en romantik erkeği olan Fatih son bölümlerde red flag erkek unvanını hızla terk ederken bunun bir tuzak olduğunu elbette tüm Şerbo izleyicileri anlıyordur. Pinko'nun oğlu Fatih, amacına ulaşınca eski haline ışık hızıyla dönecektir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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