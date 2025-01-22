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Eşiyle Para Vermeden Birlikte Olamayan Kadına Esra Ezmeci'den Nasihatler

Eşiyle Para Vermeden Birlikte Olamayan Kadına Esra Ezmeci'den Nasihatler

cinselyasam cinsellik
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.01.2025 - 23:11

Klinik psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinin derdine derman olmaya devam ediyor. Beyaz TV'deki programı haricinde Instagram hesabında yaptığı soru-cevaplarla öne çıkan Ezmeci, bu defa eşiyle yalnızca para karşılığı birlikte olabilen kadının itirafı karşısında tavsiyelerde bulundu. İşte o anlar...

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Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinlikleriyle takipçilerinin cinsellik ve kadın-erkek ilişkileri konularında soru işaretlerini gideren klinik psikolog Esra Ezmeci, yine şaşırtan bir soruyu yanıtladı.

Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinlikleriyle takipçilerinin cinsellik ve kadın-erkek ilişkileri konularında soru işaretlerini gideren klinik psikolog Esra Ezmeci, yine şaşırtan bir soruyu yanıtladı.

Eşiyle para veya hediye olmadan birliktelik yaşayamadığını belirten takipçisinin itirafını yayınlayan Ezmeci, cevabı bir videoyla verdi.

Eşiyle para veya hediye olmadan birliktelik yaşayamadığını belirten takipçisinin itirafını yayınlayan Ezmeci, cevabı bir videoyla verdi.

"Karşılıksız cinsellik yaşayamıyorum, ne yapmalıyım?" diyen takipçisine nasihatler veren Ezmeci, "Cinsellik aynı karşılığı olmayan bir sevgi gibi. Sevginin tamamlayıcısı. Karşılığında bir şey beklemek aslında onu metalaştırır." dedi.

"Karşılıksız cinsellik yaşayamıyorum, ne yapmalıyım?" diyen takipçisine nasihatler veren Ezmeci, "Cinsellik aynı karşılığı olmayan bir sevgi gibi. Sevginin tamamlayıcısı. Karşılığında bir şey beklemek aslında onu metalaştırır." dedi.

İşte Esra Ezmeci'nin yanıtının tam hali:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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michael.elende

Allah Allah ne kaçıklar var 😀

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