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Lider Değişti! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Lider Değişti! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.01.2025 - 08:01

13-19 Ocak tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık ŞerbetiTeşkilat, Uzak Şehir gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...

NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.

KAYNAK: TİAK, Box Office

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2025'le beraber yeni yayın dönemini yarıladık sayılır. Yeni yıl arasının ardından tüm yerli diziler tekrardan yayınlanırken haftalık reyting mücadelesinde lider değişti.

2025'le beraber yeni yayın dönemini yarıladık sayılır. Yeni yıl arasının ardından tüm yerli diziler tekrardan yayınlanırken haftalık reyting mücadelesinde lider değişti.

Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti'nden haftalar sonra birincilik koltuğunu devraldı. Uzak Şehir'i Kızılcık Şerbeti, Teşkilat ve İnci Taneleri takip etti.

Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti'nden haftalar sonra birincilik koltuğunu devraldı. Uzak Şehir'i Kızılcık Şerbeti, Teşkilat ve İnci Taneleri takip etti.

13-19 Ocak haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

13-19 Ocak haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

Haftanın tek galibi 13,49 oranıyla Uzak Şehir olurken listenin geri kalanını aşağıya bıraktık!

İşte 13-19 Ocak haftasının en çok izlenen dizileri:

İşte 13-19 Ocak haftasının en çok izlenen dizileri:

1 - Uzak Şehir - 13,49

2 - Kızılcık Şerbeti - 11,01

3 - Teşkilat - 8,73

4 - İnci Taneleri - 8,03

5 - Bahar - 7,97

6 - Gönül Dağı - 7,45

7 - Leyla: Hayat...Aşk...Adalet - 6,51

8 - Kuruluş Osman - 6,05

9 - Mehmed Fetihler Sultanı - 5,72

10 - Siyah Kalp - 5,17

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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